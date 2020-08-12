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Роман бурятского писателя продаётся в Нью-Йорке

Роман бурятского писателя продаётся в Нью-Йорке
Общество,  Фото:страница Алексея Тенчоя
Книгу обнаружили в магазине на Брайтон-Бич

Роман уроженца Агинского Бурятского округа, доктора буддийской философии Алексея Тенчоя «Путешествие в Шамбалу» продаётся в Нью-Йорке. Уроженка России купила книгу в районе Брайтон-Бич, о чём сообщила самому автору.

«На этой неделе на Брайтоне в книжном магазине «Санкт-Петербург» я приобрела ваш роман! Ура! Класс!» - написала читательница.

Фотографией своей книги в нью-йоркском магазине Алексей Тенчой поделился на своей странице в Facebook. Подписчики поздравляют автора. «Я поздравляю и сорадуюсь вам, это очень хорошо», «Ваш талант писателя не знает границ! Пусть Вам всегда сопутствуют успех и удача!», «Мои самые искренние поздравления!» - пишут пользователи.

Впечатлениями поделилась в том числе известная общественница, председатель фонда «Здоровье Бурятии» Светлана Будашкаева. «Повествование затягивает.. Я читаю и очень отчётливо вижу, слышу, чувствую все, что описывается в книге... У Вас особый талант», - написала она.

Как сообщал «Байкал-Daily», роман Алексея Тенчоя «Путешествие в Шамбалу» одно из крупнейших издательств России «АСТ» выпустило в свет год назад. В произведении «Вечная жизнь» читателю вместе с героями предстоят путешествия и приключения в удивительной Индии в поисках ответов на вечные вопросы - о смысле жизни, о счастье, о смерти и реинкарнации.



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