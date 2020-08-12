Двойняшек назвали Кириллом и Русланом
3 августа в Мухоршибирском районе Бурятии, в районном отделе управления ЗАГС зарегистрировали первое рождение двойняшек в этом году. Кирилл и Руслан появились на свет 2 июля в семье Виктории и Романа Капустиных.
Счастливую маму Викторию Олеговну с этим незабываемым событием поздравила старший инспектор Л.Н. Казаченко. Она вручила первый документ – свидетельства о рождении, а также пожелала малышам расти здоровыми и счастливыми на радость всем родным и близким. Об этом сообщает пресс-служба управления ЗАГС РБ.
В Мухоршибирском районе Бурятии зарегистрировали первую двойню
Общество, Фото:
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