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В Мухоршибирском районе Бурятии зарегистрировали первую двойню

В Мухоршибирском районе Бурятии зарегистрировали первую двойню
Общество,  Фото:пресс-служба управления ЗАГС РБ
Двойняшек назвали Кириллом и Русланом

3 августа в Мухоршибирском районе Бурятии, в районном отделе управления ЗАГС зарегистрировали первое рождение двойняшек в этом году. Кирилл и Руслан появились на свет 2 июля в семье Виктории и Романа Капустиных.

Счастливую маму Викторию Олеговну с этим незабываемым событием поздравила старший инспектор Л.Н. Казаченко. Она вручила первый документ – свидетельства о рождении, а также пожелала малышам расти здоровыми и счастливыми на радость всем родным и близким. Об этом сообщает пресс-служба управления ЗАГС РБ.
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