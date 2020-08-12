В Мухоршибирском районе Бурятии зарегистрировали первую двойню

Общество, Фото: пресс-служба управления ЗАГС РБ

Двойняшек назвали Кириллом и Русланом



3 августа в Мухоршибирском районе Бурятии, в районном отделе управления ЗАГС зарегистрировали первое рождение двойняшек в этом году. Кирилл и Руслан появились на свет 2 июля в семье Виктории и Романа Капустиных.



Счастливую маму Викторию Олеговну с этим незабываемым событием поздравила старший инспектор Л.Н. Казаченко. Она вручила первый документ – свидетельства о рождении, а также пожелала малышам расти здоровыми и счастливыми на радость всем родным и близким. Об этом сообщает пресс-служба управления ЗАГС РБ.

