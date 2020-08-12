В Бурятии проводят проект по раннему выявлению онкозаболеваний у женщин

Общество, Фото: пресс-служба минздрава РБ

За неделю по республике было выявлено 10 случаев рака шейки матки на ранней стадии, которые хорошо поддаются лечению



В Бурятии стартовал проект, направленный на выявление ранних форм онкологических заболеваний. В частности, скрининг для выявления предраковых заболеваний шейки матки. По информации министерства здравоохранения РБ, рак шейки матки и рак молочной железы в республике продолжают занимать лидирующие позиции и являются распространёнными заболеваниями среди женщин региона.



Была создана рабочая группа, а также назначены кураторы всех медицинский организаций. В неё вошли заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе республиканской клинической больницы имени Н.А. Семашко, к.м.н., врач онколог-гинеколог Татьяна Чимитдоржиева; главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии министерства здравоохранения РБ Марина Ринчиндоржиева; заместитель главного врача по лечебной работе Бурятского республиканского клинического онкологического диспансера Евгений Юмов и другие ведущие специалисты. Еженедельно в течение июля и августа рабочая группа проводила выездные встречи в районах республики.



За неделю удалось обследовать более двух тысяч женщин в 18 районах Бурятии и более 1,5 тысяч женщин в городских поликлиниках Улан-Удэ. Лидерами по выполнению цитологического скрининга рака шейки матки стали Баунтовский, Селенгинский, Тункинский, Баргузинский, Окинский, Хоринский и Северобайкальский районы, а также городские поликлиники №2, №5, №6 в Улан-Удэ. До конца года цитологическим скринингом запланировано охватить 75% женского населения.



- Налажена работа в Джиде и Гусиноозёрске. Произведено 30 биопсий шейки матки (забор материала), 20 коагуляций/эксцизий шейки матки. В рамках выездного межрайонного семинара в Хоринском районе проведён обучающий семинар по цитологическому скринингу рака шейки матки среди акушерок, фельдшеров, врачей акушер-гинекологов Хоринской, Баунтовской и Еравнинской ЦРБ. Также состоялся обучающий семинар для медицинских работников Кижингинской ЦРБ, – рассказала Марина Ринчиндоржиева.



- Рак шейки матки относится к визуальным формам, матка – доступный визуальному осмотру орган. И если каждая женщина в возрасте от 18 до 69 лет у нас Бурятии будет обследована и сдаст мазки на цитологическое исследование, то будет здорово! Мы вместе победим этот недуг, – отметила Татьяна Чимитдоржиева.



Также Татьяна Чимитдоржиева совместно с заместителем главного врача республиканского центра медицинской профилактики имени В. Р. Бояновой, врачом-гинекологом Еленой Нечунаевой провели семинар по обучению акушерок, фельдшеров в Заиграевской ЦРБ.



Пресс-служба министерства здравоохранения Бурятии приглашает женщин республики на обследование – онкоскрининг, который можно пройти в поликлинике по месту жительства или по месту прикрепления. За справками следует обращаться в свои медицинские организации, также работает «горячая линия» минздрава РБ: 8 (3012) 37-95-32.

