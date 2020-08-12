Спектакль поставлен по сказке Оскара Уайльда
Актриса и режиссёр Башкирского государственного театра кукол Ольга Штырляева поставила в Улан-Удэ моноспектакль «Звездный мальчик» по сказке Оскара Уайльда. Премьера состоялась 8 августа в онлайн-формате.
Ольга Штырляева работала в тандеме с художником из Бурятии Сэсэг Дондоковой. Все роли в «Звёздном мальчике» играет заслуженная артистка Бурятии Ольга Шуст. Подобных проектов в Бурятии еще не было.
Эта история о мальчике, который отвергает свою мать, получает наказание, но, раскаявшись, обретает прощение. Спектакль о том, что раскаяние, если оно действительно искреннее, всегда может даровать человеку прощение, сообщает портал «Культурный мир Башкортостана».
Режиссёр Башкирского театра кукол поставила спектакль в Улан-Удэ
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