Режиссёр Башкирского театра кукол поставила спектакль в Улан-Удэ

Спектакль поставлен по сказке Оскара Уайльда



Актриса и режиссёр Башкирского государственного театра кукол Ольга Штырляева поставила в Улан-Удэ моноспектакль «Звездный мальчик» по сказке Оскара Уайльда. Премьера состоялась 8 августа в онлайн-формате.



Ольга Штырляева работала в тандеме с художником из Бурятии Сэсэг Дондоковой. Все роли в «Звёздном мальчике» играет заслуженная артистка Бурятии Ольга Шуст. Подобных проектов в Бурятии еще не было.



Эта история о мальчике, который отвергает свою мать, получает наказание, но, раскаявшись, обретает прощение. Спектакль о том, что раскаяние, если оно действительно искреннее, всегда может даровать человеку прощение, сообщает портал «Культурный мир Башкортостана».







