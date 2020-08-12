Исторический центр Кяхты преобразится к концу этого года

В городе изменятся центральный городской парк и главная площадь
Кяхта в прошлом году стала победителем всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в номинации «Историческое поселение». Сегодня полным ходом в городе идёт благоустройство центральной части на общую сумму 54 млн рублей из федерального бюджета. На эти средства преобразуются центральный городской парк и центральная площадь города.
Реализация проекта осуществляется поэтапно уже два года. В прошлом году разрабатывалась проектная и сметная документация, а в мае этого года начались сами работы, которые необходимо завершить до конца года.
- На данный момент в парке кладём тротуарную плитку, пандусы. Строим беседки, киоски и торговые лавки. Готова пергола. Нам осталось построить административное здание, установить карусель и украсить фонтан. Сроки до декабря, будем стараться пораньше закончить, – отметил генеральный директор «Стройкомфорта» Карен Гаспарян.
По задумке, парковая зона плавно соединяется с набережной и центральной площадью города.
- Жители Кяхты уже видят, как меняется облик города. Решено освободить центральную часть площади от припаркованных автомобилей и создать свободную пешеходную зону. Думаю, многие жители оценят эту задумку, так как здесь можно будет безопасно кататься на роликах и велосипедах, – рассказал глава города Кяхты Евгений Степанов.
Сейчас на площади произведены демонтаж асфальтобетонного покрытия с последующей укладкой брусчатки в центральной части площади, озеленение территории по периметру площади, устройство автостоянок и наружного освещения.
Министр строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Бурятии Николай Рузавин лично проверил ход работ по преображению центральной части города.
- Сегодня мы осмотрели объекты, которые строятся в рамках президентской программы федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», которая реализуется на территории республики четвёртый год подряд. В целом по республике за этот период благоустроено 487 дворов и почти 250 общественных пространств. В рамках этой же программы осуществляется мероприятие, направленное на финансирование, благоустройство малых городов и исторических центров. Город Кяхта в прошлом году выиграл грант 54 млн рублей. Необходимо отметить, что реализация данной программы позволяет сделать наши города краше, лучше и комфортнее, а также создать центр притяжения, чтобы была возможность посещения населением мест общественных пространств. Самое главное, чтобы эти места выбирались гражданами с помощью рейтингового голосования, – подчеркнул Николай Рузавин.
Как сообщает пресс-служба минстроя РБ, в проекте также участвуют города Бабушкин, Северобайкальск, Закаменск и Гусиноозёрск.
Исторический центр Кяхты преобразится к концу этого года
Общество, Фото:
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