В Бурятии граффитисты разрисовали старые суда

В Бурятии граффитисты преобразили старые нерабочие суда в посёлке Усть-Баргузин. Фотографии работ уличные художники опубликовали на своей странице uut4k.
Пользователи восхищаются рисунками: «Эх, только сегодня приехала с родины и не знала даже, что там такая красота», «Класс», «Круто», «Как поставить лайки ко всем фото?»
Некоторые жители в комментариях к постам предлагают граффитистам локации, где им можно поработать: «Гаражи за Бурятским аграрным колледжем ждут вашего креатива», «А в Баргузине есть стены около СЭСа, загляните к нам».
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее молодые улан-удэнские художники необычным способом поздравили жителей столицы Бурятии с 75-летием Великой Победы. Они нарисовали на торце жилого дома №30 на улице Смолина репродукцию известной фронтовой фотографии «Комбат» советского фотографа Макса Альперта. Полотно создано в стиле граффити с победной символикой. Рисунок должен продержаться минимум три года.