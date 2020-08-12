В Бурятии граффитисты разрисовали старые суда

В Бурятии граффитисты преобразили старые нерабочие суда в посёлке Усть-Баргузин. Фотографии работ уличные художники опубликовали на своей странице uut4k.





Пользователи восхищаются рисунками: «Эх, только сегодня приехала с родины и не знала даже, что там такая красота», «Класс», «Круто», «Как поставить лайки ко всем фото?»







