Жители Бурятии активно пользуются мобильным приложением Почты России

Через него оформляются более 63% предзаполненных и предоплаченных отправлений



Мобильное приложение Почты России набирает популярность среди жителей Бурятии. Уже сейчас более 63% предзаполненных и предоплаченных отправлений оформляются через мобильное приложение.



Раньше клиенты в основном пользовались отслеживанием почтовых отправлений, а теперь стали популярными многие другие сервисы, такие как отправка предзаполненных и предоплаченных посылок, запись на обслуживание в почтовое отделение и др.



Для отслеживания почтовых отправлений клиенту необходимо добавить в приложение трек-код посылки или бандероли. Код можно ввести вручную или просканировать штрих-код чека. Почта России будет присылать уведомления о движении посылки и сообщит о поступлении в почтовое отделение. В информации будут указаны адрес и часы работы отделения связи. Как только посылка поступит в пункт вручения, приложение предложит пользователю услуг почтовой связи ввести свои данные и скачать заполненный бланк. Клиенту необходимо распечатать готовый бланк на принтере, чтобы сэкономить время пребывания на почте.



Также клиент может самостоятельно оформить и оплатить отправку посылок, что позволяет отдавать их для дальнейшей доставки без очереди и дополнительных действий – такие посылки будут приняты сразу же, вне зависимости от числа клиентов в почтовом отделении – нужно просто передать посылку оператору. После обработки отправления сотрудником Почты России на электронный адрес клиента поступит письмо с уведомлением о приёме и чеком.



Через мобильное приложение клиенты могут записаться на обслуживание в отделения Почты России. В Улан-Удэ онлайн услуга доступна в 4 крупных отделениях города с самым большим клиентским потоком, также по одному в городах Гусиноозёрске и Северобайкальске. Записаться необходимо не менее чем за 1 час до планируемого визита в отделение почтовой связи. Изменить время или отменить бронирование можно на онлайн-ресурсе www.pochta.ru и при помощи мобильного приложения Почты России.



С помощью мобильного приложения можно найти ближайшее отделение и узнать режим работы. После запуска приложение через GPS или Wi-Fi определяет, где находится пользователь, и показывает на карте ближайшие к нему почтовые отделения. При нажатии на отметку появляется адрес отделения, при нажатии на адрес откроется страница с графиком работы. Узнавать адреса и графики работы отделений почты по всей России можно даже без подключения к Интернету.



Кроме этого, имеется возможность поддержания информации о всех ранее полученных и отправленных регистрируемых почтовых отправлениях. Приложение позволяет перейти на сайт государственных услуг, чтобы зарегистрировать простую электронную подпись и получать посылки без паспорта и бумажных извещений.

