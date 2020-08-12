Медики «скорой» c помощью наклеек обратились к улан-удэнцам

Небольшой видеоролик на эту тему опубликован на странице ССМП в Instagram. Видео озвучили песней Юрия Антонова «На улице Каштановой», в которой поётся «Пройдусь по Абрикосовой, сверну на Виноградную и на Тенистой улице я постою в тени».













Станция скорой медицинской помощи (ССМП) Улан-Удэ просит всех горожан подписать номера своих квартир и домов. Медики просят это сделать для того, чтобы сэкономить время и быстрее попасть к больному.- Это большой шаг к социальной ответственности! – пишут медики.На двери калиток и дверей квартир без номеров медики клеили обращения, в которых просили подписать свой номер.Подписчики паблика «Весь Улан-Удэ» согласились с врачами и рассказали свои примеры, связанные отсутствием номеров на дверях: «Всё верно. В нашу новостройку как-то вызвали скорую, они приехали и сказали, что минут 5 потратили на поиски квартиры. Я на следующий день повесила номер», «Это прямо беда, а ещё в общежитиях таблички бы какие квартиры в данном подъезде. Там номера, по-моему, при раздаче из шапки тянули, очень много времени на поиски уходит», «Вот это точно актуально было 10-15 лет назад и остаётся».