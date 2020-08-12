В Бурятии просят не выгуливать свиней

В соседнем Забайкальском крае уничтожили более тысячи заражённых свиней



В июле в сёлах Укыр и Менза Красночикойского района Забайкальского края выявили вирус африканской чумы среди домашних свиней. В связи с этим было изъяты и уничтожены 1213 свиней.



Как выяснилось, домашние свиньи заразились от диких кабанов.



В Бурятии усилены меры по недопущению этого опасного заболевания. Специалисты Бурприроднадзора также отбирают материал от диких кабанов для исследования на африканскую чуму свиней, сообщает пресс-служба минсельхозпрода Бурятии.



- Рекомендуется соблюдать требования зоогигиенических норм и правил содержания свиней, приобретать корма из благополучных по заболеваниям свиней территорий и проводить их термическую обработку перед скармливанием. Также необходимо обеспечить регулярное проведение дезинфекции и дезинсекции (обработку против внешних паразитов) мест содержания свиней, хранения и приготовления кормов и обеспечить работу хозяйства по закрытому типу - безвыгульное содержание свиней, в том числе не допускать контакта с другими животными и посторонними людьми, - рассказал начальник отдела организации противооэпизоотических мероприятий управления ветеринарии Бурятии Дмитрий Калугин.





