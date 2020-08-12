В Иркутске полицейские помогли доставить в больницу ребёнка с ожогом

Общество, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Экипаж ДПС помог добраться до медучреждения без пробок



Накануне в популярных сообществах социальных сетей Иркутской области было размещено сообщение под заголовком «Пост огромной благодарности».



В тексте сообщалось следующее: «Сегодня везли ребёнка 1 годик, в больницу с серьёзным ожогом, примерно в 19.15. Пробки. Важна была каждая минута. Перед плотиной ГЭС, увидели экипаж ДПС. Остановились, попросили сопроводить без пробок. Ребята откликнулись молниеносно, с единственным вопросом: «В какую больницу?».



Мы проехали полгорода до Ивано-Матренинской очень быстро, без остановок. По приезду уже выдохнули, что ребёнок в больнице, но тут нас ждало разочарование, ребёнка не приняли, мотивируя тем, что с ожогами не принимают (хотя в скорой нам сказали везти туда). Отправили в Кировскую. Сотрудники Филиппов и Копылов (имён не сообщили), без лишних слов, снова сели в автомобиль, сказали - поехали, и сопроводили нас до нужной больницы. До Кировской мы доехали за 3 минуты. Спасибо им огромное».



Автор указывает, что ребёнка госпитализировали и оказали ему необходимую помощь. Девушка отмечает что сотрудники очень смущались, когда она спрашивала их фамилии и имена, и не хотели сообщать.



Помощь полицейским оказали сотрудники отдельного батальона ДПС, лейтенант полиции Андрей Филиппов и младший лейтенант Виталий Копылов, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

