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Жителям Бурятии дали советы по выбору школьной формы

Жителям Бурятии дали советы по выбору школьной формы
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Одежда для школы должна обеспечить сохранение детского здоровья

В преддверии нового учебного года управление Роспотребнадзора по Бурятии опубликовало рекомендации, как выбрать одежду для школы.

Родителям при покупке школьной одежды для ребёнка важно помнить, что в ней он будет проводить 5–6 и более часов. Так что одежда для школы, которая состоит только из синтетических волокон, для этих целей не подойдёт. Следует выбирать смесовые ткани с небольшим содержанием синтетических волокон.

Неправильно подобранный костюм или его низкое качество могут вызывать различные заболевания, в том числе заболевания кожи - такие, как контактный и атопический дерматиты, а также простудные заболевания, например, грипп, острые респираторные заболевания и заболевания органов дыхания.

Специалисты при выборе школьной одежды рекомендуют обращать внимание на следующие важные моменты:

1) внимательно изучите маркировку — ярлычок с данными производителя и составом ткани. Отдавайте предпочтение смесовым тканям с преобладающим содержанием натуральных тканей;

2) обратите внимание на символы, которые обозначают, каким должен быть уход за изделием. Например, если на ярлычке указана химчистка — лучше отказаться от такой одежды для ребёнка, потому что химические вещества, используемые при чистке изделия, могут быть вредны для здоровья школьника;

3) лучше всего подходят для школьной одежды хлопок и лён для осеннего и весеннего времени, шерсть и кашемир — для зимы. Форма с содержанием синтетических волокон может быть меньше по стоимости, но на этом все её достоинства заканчиваются. Синтетические волокна не дают коже дышать, в результате нарушается тепловой обмен, и ребёнок начинает потеть, что может привести к переохлаждению и возникновению простудных заболеваний.

Кроме этого, синтетические волокна могут привести к возникновению аллергии, ведь синтетика притягивает к себе пыль, грязь и различные микроорганизмы, которые оказывают влияние на слизистые ребёнка и могут стать причиной возникновения сыпи. Также синтетика способствует накоплению статического электричества, которое оказывает влияние на нервную систему ребёнка, вызывая раздражение и быструю утомляемость.

Ребёнку должно быть удобно

- При приобретении одежды для школы правильно подбирайте размер, убедитесь, что вашему ребёнку в ней удобно как в сидячем положении, так и при ходьбе. Вещь не должна излишне стеснять движения ребёнка, не должна быть слишком узкой, потому что тесная юбка или брюки могут привести к болям в животе, а тесные рубашки и сарафаны могут даже нарушить дыхание. Кроме этого, ориентируйтесь на фигуру и вкус самого ребёнка, ведь одежда должна не только быть красивой, качественной и модной, но и нравиться самому школьнику, - отметили в управлении.

Выбирая цветовую гамму, ориентируйтесь на общие правила школы, где будет учиться ребёнок. В любом случае, школьная одежда должна быть сдержанной, не стоит выбирать слишком яркие цвета. Отдайте предпочтение пастельным, серым, бежевым, коричневым, тёмно-синим тонам.

Подберите для ребёнка сразу несколько предметов школьной одежды, чтобы их было удобно менять в течение недели. Для мальчиков это запасные брюки к форме и две - три однотонные рубашки, для девочек — запасная юбка или платье, две – три однотонные блузки.
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