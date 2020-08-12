Поклонникам певицы Нюши не понравился её пост про Байкал

Нюша высказалась по поводу нового закона о сплошных рубках леса вблизи Байкала
Известная российская певица Нюша (Анна Шурочкина) недавно опубликовала в Instahgram пост про Байкал, вернее, про разрешение «Российским железным дорогам» на массовые вырубки леса для расширения Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей.
К посту прикреплена фотография звезды в купальнике, однако находится певица не на Байкале.
- Возможно вы читали о строительстве дорог на БАМе, и когда им упростили требования, то экологов и жителей Байкала, конечно, взволновала эта новость.... НО, сегодня стало понятно, что благодаря президенту, никому не будет позволено вырубать леса уникального озера Байкала. Напротив, поручено ужесточить экологические требования ко всему, что может изменить ландшафт байкальских земель. Я знаю, что в сети присутствует огромное количество защитников природы Байкала и его окрестностей, поэтому с радостью делюсь с вами этими приятными новостями, - написала артистка.
Однако поклонникам певицы не слишком понравился пост:
«Вам больше идёт песни петь, нежели говорить на политические темы. Каждый должен заниматься своим делом!»
«Опять эта экология... Господи, можно поменьше её? Пожалуйста!»
«Картинка не соответствует содержанию»
«А когда будут новости для поклонников творчества?»
«А ничего, что там уже половина вырублена»
«Действительно ли всё так? Надо почитать экоактивистов других, что там пишут»
«Хватит уже про экологию, никому это неинтересно, мы подписаны на тебя, потому что ценим твое творчество, про него писала бы лучше»
«Такое ощущение, что в политику пойдёт».
31 июля президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий проводить сплошные рубки леса вблизи Байкала для расширения Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской магистралей. Закон позволяет при строительстве и реконструкции объектов инфраструктуры переводить земли лесного фонда в земли иных категорий, после чего допускается «проведение сплошных рубок». Перечень объектов инфраструктуры, под которые на Байкале можно будет проводить сплошные рубки леса, будет установлен правительством, но туда запрещено включать объекты, предназначенные для постоянного или временного проживания людей, а также объекты рекреационной и иной деятельности, не связанной с обеспечением функционирования БАМа/Транссиба.
Закон активно обсуждался в социальных сетях. Глава Бурятии Алексей Цыденов ответил на своей странице обеспокоенным пользователям, объяснив:
- Ну кто вам сказал про вырубку леса вокруг Байкала. Вдоль действующей железной дороги БАМа для строительства вторых путей будет, возможно, расчистка. Много леса вы видели, чтобы вплотную к путям подходил? Подчеркну – это вдоль существующей линии железной дороги. Участки на сегодня, предусмотренные к рубке, это в основном кустарник и мелкая поросль площадью от 0,1 до 1,1 гектара всего. И за ОДНО срубленное дерево предусмотрена компенсационная посадка ПЯТИ деревьев. Вас просто вводят в заблуждение.
На площади Советов в Улан-Удэ недавно состоялся несанкционированный митинг против нового закона.
Поклонникам певицы Нюши не понравился её пост про Байкал
Общество, Фото:
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