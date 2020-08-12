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В Бурятии завершилась пограничная операция «Охрана-2020»

В Бурятии завершилась пограничная операция «Охрана-2020»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Во время операции поймали более 40 нарушителей

В приграничных районах Бурятии завершилась пограничная операция «Охрана-2020». Она проводилась с 1 июля по 10 августа. Привлекались не только местные правоохранительные органы и специальные службы, но и подразделения пограничной охраны Монголии, сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Бурятии.

Сотрудники Пограничного управления ФСБ вместе с представителями МВД, Бурприроднадзора, управления Россельхознадзора и национального парка «Тункинский» совершили свыше 140 проверок вблизи государственной границы. В результате проверок выявлены шесть нарушителей природоохранного законодательства и 35 нарушителей правил пограничного режима. Задержан гражданин России, находящийся в федеральном розыске. Из незаконного оборота изъято более 4,5 килограмм марихуаны.

Пограничные операции проводятся на приграничной территории Бурятии с 2016 года.
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