В Бурятии завершилась пограничная операция «Охрана-2020»





Пограничные операции проводятся на приграничной территории Бурятии с 2016 года.

В приграничных районах Бурятии завершилась пограничная операция «Охрана-2020». Она проводилась с 1 июля по 10 августа. Привлекались не только местные правоохранительные органы и специальные службы, но и подразделения пограничной охраны Монголии, сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Бурятии.Сотрудники Пограничного управления ФСБ вместе с представителями МВД, Бурприроднадзора, управления Россельхознадзора и национального парка «Тункинский» совершили свыше 140 проверок вблизи государственной границы. В результате проверок выявлены шесть нарушителей природоохранного законодательства и 35 нарушителей правил пограничного режима. Задержан гражданин России, находящийся в федеральном розыске. Из незаконного оборота изъято более 4,5 килограмм марихуаны.