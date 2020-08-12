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Туристы на Байкале сбежали от инспекторов, бросив свой лагерь

Туристы на Байкале сбежали от инспекторов, бросив свой лагерь
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Отдыхающие незаконно разбили лагерь на Сарайском пляже Ольхона

Члены оперативной группы ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» на байкальском острове Ольхон обнаружили брошенный туристами лагерь. Отдыхающие оставили палатку, импровизированный туалет, натянутую волейбольную сетку, сообщили в пресс-службе «Заповедного Прибайкалья».

Лагерь туристов увидел мужчина, гулявший по Сарайскому пляжу. Он решил сделать отдыхающим замечание, поскольку палатки на Сарайском пляже ставить нельзя. Но отдыхающие не отреагировали на его замечание. Тогда мужчина достал мобильный телефон и включил камеру, чтобы зафиксировать нарушение на видео и переслать кадры в природоохранное учреждение.

Увидев гаджет, туристы тут же удалились, бросив своё имущество. Инспекторы их возвращения так и не дождались.

- Мы прибыли на место в считанные минуты после звонка возмущённого гражданина. Однако нарушителей не застали. Было ли у них разрешение на посещение парка, нам пока выяснить не удалось. В случае легального нахождения, им бы просто пришлось убрать палатки и перебазироваться туда, где разбить лагерь можно на вполне законных основаниях. Костёр они не жгли, а дерево под волейбольной сеткой оказалось не срубленным, как предполагал звонивший нам мужчина, а старым и засохшим. То есть весомых причин для побега не было, - пояснил сотрудник оперативной группы ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Андрей Иванов.

Сарайский пляж на острове Ольхон – одна из популярнейших у туристов местностей на самом большом байкальском острове. Запрет на парковку авто и установку палаток на этом пляже был введён в 2018 году. Причина в механическом повреждении деревьев и нарушении почвенного покрова, угрозе для уникальной флоры местности (популяция одного из краснокнижных эндемичных растений оказалась на грани исчезновения). В этом году для снижения антропогенной нагрузки на Сарайский пляж были введены в эксплуатацию приподнятые над почвой смотровые площадки и настилы для пеших прогулок. Посещение уникальных объектов прибрежной экосистемы доступно в том числе для людей с ограниченными физическими возможностями.


туристы Байкал Ольхон
 
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