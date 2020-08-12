Зампрокурора Бурятии проведёт приём граждан

Для этого нужно предварительно записаться



Первый заместитель прокурора Бурятии Алексей Шевченко проведёт приём граждан 18 августа 2020 года в 14:00. Мероприятие состоится в прокуратуре Иволгинского района по адресу: село Иволгинск, ул. Ленина, 4 «а».



Для записи на приём необходимо обратиться в прокуратуру района лично либо по телефонам: 8(301-40) 41-0-16, 41-0-17, 41-1-77.

