Для этого нужно предварительно записаться
Первый заместитель прокурора Бурятии Алексей Шевченко проведёт приём граждан 18 августа 2020 года в 14:00. Мероприятие состоится в прокуратуре Иволгинского района по адресу: село Иволгинск, ул. Ленина, 4 «а».
Для записи на приём необходимо обратиться в прокуратуру района лично либо по телефонам: 8(301-40) 41-0-16, 41-0-17, 41-1-77.
Зампрокурора Бурятии проведёт приём граждан
Общество, Фото:
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