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Жители Бурятии смошенничали с выплатами по безработице

Жители Бурятии смошенничали с выплатами по безработице
Общество,  Фото:pixabay.com
За незаконное получение выплат по безработице возбуждено 6 уголовных дел

Органами прокуратуры республики усилен надзор за соблюдением законодательства о занятости населения. В первом полугодии 2020 года выявлено 398 нарушений, внесено 227 актов прокурорского реагирования.

Службы занятости допускали нарушения при назначении или прекращении выплат пособий по безработице, несвоевременно ставили на учёт безработных, ненадлежащим образом контролировали целевое расходование бюджетных средств, не проводили проверки исполнения обязательств по договорам об оказании содействия самозанятости.

Так, Центр занятости населения Улан-Удэ необоснованно отказал в назначении пособия по безработице. По представлениям прокуроров трое граждан поставлены на учёт в качестве безработных, им назначено пособие.

- В ходе проверок реализации мер поддержки безработным в условиях коронавируса прокуроры реагировали на несвоевременные назначения выплат гражданам, имеющим детей в возрасте до 18 лет, уволенным и признанным безработными начиная с 1 марта 2020 года. По представлениям прокуроров трём лицам пересчитаны пособия по безработице с учётом выплат на детей в размере 12 тысяч рублей, а также доначислены пособия на сумму 9 306 рублей, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

По фактам незаконного получения пособия по безработице в отношении получателей пособий возбуждено 6 уголовных дел по статье за мошенничество при получении выплат.

В действиях работодателей пресечены нарушения при сокращениях численности или штата работников, создании дискриминационных условий при приёме на работу.

Случаи уклонения от заключения с работниками трудовых договоров выявлены в организациях торговли, строительства, лесопереработки и других.

К примеру, прокурором Железнодорожного района Улан-Удэ по результатам проверки по публикации в СМИ в интересах 111 работников ООО «СтройСити» в суд предъявлены иски о признании отношений трудовыми. Иски находятся на рассмотрении.

Всего по результатам проведённых надзорных мероприятий в 2020 году заключены трудовые договоры с 572 работниками.
прокуратура безработица
 
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