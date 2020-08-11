Бойцы «Грома» из Бурятии взяли серебро на крупном турнире

В выходные в Чите состоялся чемпионат по практической стрельбе из пистолета «Орбита»
В первенстве приняло участие 60 стрелков из 11 команд из Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. МВД по Бурятии представляли бойцы специального подразделения «Гром» управления по контролю за оборотом наркотиков.
Спортсмены выступали в трех классах: карабин пистолетного калибра, стандартный и классический.
Команда МВД Бурятии выступала в классе стандарт. Соревнования состояли из пяти упражнений, в ходе которых стрельба производится по различным мишеням, расположенным от стрелков на расстоянии от 5 до 30 метров.
Команду победителей определяли максимальной сумме баллов за все упражнения. Набрав 1211 баллов стрелки из полицейские Бурятии заняли второе место, уступив команде федерации практической стрельбы Забайкальского края.
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