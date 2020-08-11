Накануне и утром перед сдачей крови нужно отказаться от жирной, мясной и молочной пищи
Бурятская станция переливания крови срочно нуждается в донорах 1+, 2+, 3+ группы крови.
- Накануне и утром перед дачей крови избегайте жирной, мясной и молочной пищи. Необходимо при себе иметь паспорт, СНИЛС и результат ФЛГ. Адрес - Пирогова, 7а, - говорится в сообщении станции переливания крови.
Режим приёма доноров с 8 до 13 часов, в четверг с 9 до 13 часов.
В Бурятии срочно нужны доноры
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Различные мастер-классы проводятся постоянно
Количество специальных контейнеров в городе растёт
Сборы кинологов завершились в Бурятии
Здесь выполняют ремонтные работы
Вандалы пометили стенды одинаковым граффити
«Это вид спорта с намёком элитарности», - объясняют бизнесмены
15 человек получили уведомления об аннулировании результатов после сдачи экзаменов
Акция объединит людей по всему миру
В городской администрации прошло совещание по вопросам снижения выбросов в атмосферу
Они намечены на сентябрь-октябрь нового учебного года
Обязательными могут стать иностранный язык и история
Четыре выпускника сдали экзамены на 100 баллов сразу по двум предметам
Также артист разбивает руками камни
Сотрудники следственного управления помогли девушке осуществить её мечту
Борцы тренируются в Новом Энхалуке