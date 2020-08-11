В Бурятии срочно нужны доноры

Накануне и утром перед сдачей крови нужно отказаться от жирной, мясной и молочной пищи



Бурятская станция переливания крови срочно нуждается в донорах 1+, 2+, 3+ группы крови.



- Накануне и утром перед дачей крови избегайте жирной, мясной и молочной пищи. Необходимо при себе иметь паспорт, СНИЛС и результат ФЛГ. Адрес - Пирогова, 7а, - говорится в сообщении станции переливания крови.



Режим приёма доноров с 8 до 13 часов, в четверг с 9 до 13 часов.





