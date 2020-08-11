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В улан-удэнской колонии учили готовить пирожное безе

В улан-удэнской колонии учили готовить пирожное безе
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Различные мастер-классы проводятся постоянно

В исправительной колонии №7 для женщин в Улан-Удэ часто проводятся различные мастер-классы. Здесь осуждённых учат делать прически, макияж, маникюр, готовить различные блюда.

На этот раз осуждённые учились готовить пирожное безе. На практике осуждённых научили отделять белки от желтков, смешивать ингредиенты в необходимой пропорции, правильно оформлять и выпекать десерт.

Сегодня ресоциализация осуждённых является приоритетной задачей, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.


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