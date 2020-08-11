В улан-удэнской колонии учили готовить пирожное безе

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Различные мастер-классы проводятся постоянно



В исправительной колонии №7 для женщин в Улан-Удэ часто проводятся различные мастер-классы. Здесь осуждённых учат делать прически, макияж, маникюр, готовить различные блюда.



На этот раз осуждённые учились готовить пирожное безе. На практике осуждённых научили отделять белки от желтков, смешивать ингредиенты в необходимой пропорции, правильно оформлять и выпекать десерт.



Сегодня ресоциализация осуждённых является приоритетной задачей, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.





