Поучаствовать приглашаются все желающие
В Забайкальском крае любители гонок на горных велосипедах выйдут на старт 15 августа. Соревнования по маунтинбайку пройдут в лесном массиве спортивного комплекса «Орбита». Старт соревнований в 11:00, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.
К участию допускаются все желающие, прошедшие специальную подготовку и предоставившие документы: допуск врача к соревнованиям, действующий страховой полис от несчастных случаев. Соревнования проводятся отдельно среди юношей и девушек в возрасте от 13 лет и старше.
- В нашем регионе много спортсменов и просто любителей велосипедного спорта. Все они ждали этих соревнований и с удовольствием выйдут на старт, – отмечают организаторы события.
Возрастное ограничение 0+
В Забайкалье пройдут соревнования по маунтинбайку
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Также военнослужащие отработают выполнение прочих специальных задач
В программе праздника: спортивные состязания, концерт и экскурсии
8 и 9 августа спортивные мероприятия прошли во многих муниципальных образованиях Иркутской области
На полигоне они отрабатывают новую методику проведения боевых стрельб
У птицы было сломано крыло
Ветеранам пишут поздравления в виде «солдатских треугольников»
В Забайкалье пройдёт первое соревнование по новому виду спорта
Современные интерактивные учебно-наглядные комплексы получат все 49 детских садов Усть-Ордынского Бурятского округа
Встречи, лекции и круглые столы будут посвящены 75-летию Великой Победы
Юный улан-удэнец прошёл в финал конкурса «Красиво. ДВ» с видео «Будь борцом! Стань чемпионом!»
В выходные в Чите состоялся чемпионат по практической стрельбе из пистолета «Орбита»
В Бурятском академическом театре драмы идут репетиции спектакля «Гроза» по одноимённой пьесе Александра Островского. Русскую классику на бурятском языке ставит приглашённый режиссёр из Москвы Виктория Печерникова. О трудностях перевода, своём отношении к бурятской культуре и предстоящем спектакле она рассказала в интервью
Несовершеннолетние осуждённые приняли участие в кулинарном мастер-классе
Накануне и утром перед сдачей крови нужно отказаться от жирной, мясной и молочной пищи
Различные мастер-классы проводятся постоянно