В Забайкалье пройдут соревнования по маунтинбайку

Общество, Фото: федерация велоспорта Забайкальского края

Поучаствовать приглашаются все желающие



В Забайкальском крае любители гонок на горных велосипедах выйдут на старт 15 августа. Соревнования по маунтинбайку пройдут в лесном массиве спортивного комплекса «Орбита». Старт соревнований в 11:00, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.



К участию допускаются все желающие, прошедшие специальную подготовку и предоставившие документы: допуск врача к соревнованиям, действующий страховой полис от несчастных случаев. Соревнования проводятся отдельно среди юношей и девушек в возрасте от 13 лет и старше.



- В нашем регионе много спортсменов и просто любителей велосипедного спорта. Все они ждали этих соревнований и с удовольствием выйдут на старт, – отмечают организаторы события.



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