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В Чите разыграют кубок по стритлифтингу

В Чите разыграют кубок по стритлифтингу
Общество,  Фото:пресс-служба федерации стритлифтинга (ISF)
В Забайкалье пройдёт первое соревнование по новому виду спорта

Первое соревнование в Забайкальском крае по стритлифтингу состоится 23 августа в Чите. Организаторы уже объявили сбор заявок на участие.

Стритлифтинг – силовой вид спорта, ориентированный на развитие силы и выносливости. Он включает два упражнения: подтягивание на перекладине и отжимание на брусьях. Оба упражнения выполняются с дополнительным отягощением, подвешенным на цепи к поясу спортсмена. В каждом из упражнений участнику соревнований предоставляется одна попытка, за которую он должен показать максимальное количество повторений.

- В нашем крае есть региональное отделение международной федерации стритлифтинга. И в этом году мы решили провести первые соревнования в крае по этому виду спорта. Стритлифтинг является ответвлением стрит-воркаута. Заниматься им могут все желающие, собственно, как и поучаствовать в соревнованиях и проверить свои силы. А вдруг, стритлифтинг – это именно тот вид спорта, который вам по душе? К тому же, такой набор нехитрых упражнений поможет прокачать верхний плечевой пояс, кисти и предплечья, – рассказал один из организаторов Алексей Шлямин.

Он добавил, что прийти на соревнования, насладиться красотой спорта и поболеть за участников могут все желающие.

- Стать частью грандиозного спортивного события можно не только в качестве участника, но и болельщика. Приглашаем всех посмотреть на массовое приобщение к стритлифтингу! – добавил Алексей Шлямин.

Открытый кубок Читы будет проводиться 23 августа в 10:00 в фитнес-клубе «Пресс-центр». К участию допускаются все желающие от 13 лет и старше. Подать заявку на участие можно до 17 августа, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.

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Забайкальский край спорт стритлифтинг соревнования
 
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