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В Бурятии собаки ОМОН стали «хорошистами»

В Бурятии собаки ОМОН стали «хорошистами»
Общество,  Фото:Росгвардия по РБ
Сборы кинологов завершились в Бурятии

На базе сил специального назначения Росгвардии Бурятии прошли учебно-методические сборы кинологов инженерно-технического отделения ОМОН со служебными собаками.

В течение нескольких дней специалисты-кинологи изучали нормативно-правовые документы, регламентирующие применение служебных собак. Они отрабатывали нормативы по поиску взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов, а также прохождение специальной полосы препятствий.


Служебные собаки Росгвардии Бурятии специализируются по поиску взрывчатых веществ, поэтому значительная часть программы сборов была посвящена этому этапу. Кинологи со своими четвероногими напарниками отработали навыки по поиску взрывчатых веществ на транспорте, в помещении, багаже, на дорогах и в полях.

- В заключительный день сборов прошли контрольно-практические занятия, по итогам которой собаки выполняли нормативы. Все собаки выполнили нормативы на оценку «хорошо», прошли проверку готовности и допущены к служебно-боевой деятельности, - отметил старший помощник начальника группы боевого обеспечения (по кинологической службе) Росгвардии Бурятии Юрий Семенов.



За 7 месяцев 2020 года с помощью служебных собак Росгвардии в Бурятии было проведено более 200 профилактических осмотров, отработано 60 сообщений о найденных боеприпасах, взрывоопасных предметах и оставленных бесхозных сумках.


По информации Росгвардии по Бурятии


собаки Росгвардия
 
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