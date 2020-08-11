Программа по возврату денег за туры по России стартует 21 августа

Туристам вернут от 5000 до 15000 рублей



Определена дата старта программы по возврату средств за туры по России. Она начнётся в пятницу, 21 августа, в ноль часов по московскому времени и продлится до конца дня 28 августа. Именно в эту неделю все граждане России смогут воспользоваться возможностью приобрести путешествия по всей стране до конца года и получить возврат от 5000 до 15000 рублей.



- Иркутская область является популярным туристским направлением, одним из лидеров среди регионов Сибирского Федерального округа по численности размещенных лиц в гостиницах и других средствах размещения. Данная программа может стать эффективным механизмом стимулирования спроса на отдых, в том числе, в нашем регионе, и сыграть позитивную роль в развитии внутреннего туризма и поддержке субъектов предпринимательской деятельности в сфере туризма. От Иркутской области в программу вошли 23 туроператора и 18 гостиниц, – рассказала руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина.



Напомним, в конце июля правительство РФ сообщило о новой программе по поддержке внутреннего туризма, на которую из резервного фонда выделено 15 млрд рублей. В рамках этой государственной инициативы 700 туроператоров и более 3000 отельеров сформировали около 700 тысяч новых туристический предложений для путешествий россиян по всей стране. Сумма возврата зависит от стоимости выбранного предложения.



В программе участвует вся страна: от Калининграда до Владивостока. Однако для направлений с повышенным спросом на август-сентябрь, в их числе – Краснодарский край, Крым, Севастополь, Республика Алтай и Алтайский край, Ставропольский край, Калининградская область – сами поездки будут доступны только с 1 октября и до конца года, но приобретать путешествия по этим направлениям тоже следует в период с 21 по 28 августа.



- Это беспрецедентный случай поддержки внутреннего туризма от государства. Мы подготовили более 700 тысяч самых разных туров по всем регионам России, от Калининграда до Владивостока! Принять участие в программе легко. Для этого необходимо с 21 по 28 августа зайти на национальный туристический портал мирпутешествий.рф, выбрать регион, куда хотелось бы поехать, и воспользоваться любым понравившимся предложением туроператоров или гостиниц, участвующих в программе. Важное условие – оплатить выбранный вариант путешествия картой «Мир», предварительно зарегистрированной на портале privetmir.ru. Соответствующая сумма возврата будет начислена автоматически, максимум в течение 5 дней, – пояснила глава Ростуризма Зарина Догузова.



Список туроператоров и отелей, участвующих в программе, а также более подробную информацию можно найти на мирпутешествий.рф с 21 августа. Об этом сообщили в агентстве по туризму Иркутской области.



Справка



Как принять участие в программе:

- оформите карту национальной платежной системы «Мир», если у вас её ещё нет;

- зарегистрируйтесь в программе лояльности платёжной системы «Мир»;

- с 21 по 28 августа зайдите на официальный сайт программы мирпутешествий.рф;

- выберите направление (регион), куда вы хотите отправиться в путешествие до 20 декабря 2020 года. Выберите тур для путешествия по России или гостиницу, в которой вы хотите провести отпуск;

- ваше путешествие может быть любой продолжительности от 5 дней (4 ночей), количество туристов может быть любым;

- в период проведения программы с 21 по 28 августа оплатите картой «Мир» на сайте гостиницы или туроператора полную стоимость турпакета или проживания;

- возврат суммы государственной субсидии придёт на карту платёжной системы «Мир» с которой произведена оплата в срок до 5 рабочих дней.



Возврат средств начисляется за покупку туров по всем регионам России. В поездку можно отправиться с момента старта программы в августе по 20 декабря 2020 года.

