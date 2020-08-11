Программа по возврату денег за туры по России стартует 21 августа

Туристам вернут от 5000 до 15000 рублей
Определена дата старта программы по возврату средств за туры по России. Она начнётся в пятницу, 21 августа, в ноль часов по московскому времени и продлится до конца дня 28 августа. Именно в эту неделю все граждане России смогут воспользоваться возможностью приобрести путешествия по всей стране до конца года и получить возврат от 5000 до 15000 рублей.
- Иркутская область является популярным туристским направлением, одним из лидеров среди регионов Сибирского Федерального округа по численности размещенных лиц в гостиницах и других средствах размещения. Данная программа может стать эффективным механизмом стимулирования спроса на отдых, в том числе, в нашем регионе, и сыграть позитивную роль в развитии внутреннего туризма и поддержке субъектов предпринимательской деятельности в сфере туризма. От Иркутской области в программу вошли 23 туроператора и 18 гостиниц, – рассказала руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина.
Напомним, в конце июля правительство РФ сообщило о новой программе по поддержке внутреннего туризма, на которую из резервного фонда выделено 15 млрд рублей. В рамках этой государственной инициативы 700 туроператоров и более 3000 отельеров сформировали около 700 тысяч новых туристический предложений для путешествий россиян по всей стране. Сумма возврата зависит от стоимости выбранного предложения.
В программе участвует вся страна: от Калининграда до Владивостока. Однако для направлений с повышенным спросом на август-сентябрь, в их числе – Краснодарский край, Крым, Севастополь, Республика Алтай и Алтайский край, Ставропольский край, Калининградская область – сами поездки будут доступны только с 1 октября и до конца года, но приобретать путешествия по этим направлениям тоже следует в период с 21 по 28 августа.
- Это беспрецедентный случай поддержки внутреннего туризма от государства. Мы подготовили более 700 тысяч самых разных туров по всем регионам России, от Калининграда до Владивостока! Принять участие в программе легко. Для этого необходимо с 21 по 28 августа зайти на национальный туристический портал мирпутешествий.рф, выбрать регион, куда хотелось бы поехать, и воспользоваться любым понравившимся предложением туроператоров или гостиниц, участвующих в программе. Важное условие – оплатить выбранный вариант путешествия картой «Мир», предварительно зарегистрированной на портале privetmir.ru. Соответствующая сумма возврата будет начислена автоматически, максимум в течение 5 дней, – пояснила глава Ростуризма Зарина Догузова.
Список туроператоров и отелей, участвующих в программе, а также более подробную информацию можно найти на мирпутешествий.рф с 21 августа. Об этом сообщили в агентстве по туризму Иркутской области.
Справка
Как принять участие в программе:
- оформите карту национальной платежной системы «Мир», если у вас её ещё нет;
- зарегистрируйтесь в программе лояльности платёжной системы «Мир»;
- с 21 по 28 августа зайдите на официальный сайт программы мирпутешествий.рф;
- выберите направление (регион), куда вы хотите отправиться в путешествие до 20 декабря 2020 года. Выберите тур для путешествия по России или гостиницу, в которой вы хотите провести отпуск;
- ваше путешествие может быть любой продолжительности от 5 дней (4 ночей), количество туристов может быть любым;
- в период проведения программы с 21 по 28 августа оплатите картой «Мир» на сайте гостиницы или туроператора полную стоимость турпакета или проживания;
- возврат суммы государственной субсидии придёт на карту платёжной системы «Мир» с которой произведена оплата в срок до 5 рабочих дней.
Возврат средств начисляется за покупку туров по всем регионам России. В поездку можно отправиться с момента старта программы в августе по 20 декабря 2020 года.
Программа по возврату денег за туры по России стартует 21 августа
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Также военнослужащие отработают выполнение прочих специальных задач
В программе праздника: спортивные состязания, концерт и экскурсии
8 и 9 августа спортивные мероприятия прошли во многих муниципальных образованиях Иркутской области
На полигоне они отрабатывают новую методику проведения боевых стрельб
У птицы было сломано крыло
Ветеранам пишут поздравления в виде «солдатских треугольников»
В Забайкалье пройдёт первое соревнование по новому виду спорта
Современные интерактивные учебно-наглядные комплексы получат все 49 детских садов Усть-Ордынского Бурятского округа
Встречи, лекции и круглые столы будут посвящены 75-летию Великой Победы
Юный улан-удэнец прошёл в финал конкурса «Красиво. ДВ» с видео «Будь борцом! Стань чемпионом!»
В выходные в Чите состоялся чемпионат по практической стрельбе из пистолета «Орбита»
В Бурятском академическом театре драмы идут репетиции спектакля «Гроза» по одноимённой пьесе Александра Островского. Русскую классику на бурятском языке ставит приглашённый режиссёр из Москвы Виктория Печерникова. О трудностях перевода, своём отношении к бурятской культуре и предстоящем спектакле она рассказала в интервью
Несовершеннолетние осуждённые приняли участие в кулинарном мастер-классе
Накануне и утром перед сдачей крови нужно отказаться от жирной, мясной и молочной пищи
Различные мастер-классы проводятся постоянно