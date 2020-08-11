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Программа по возврату денег за туры по России стартует 21 августа

Программа по возврату денег за туры по России стартует 21 августа
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Туристам вернут от 5000 до 15000 рублей

Определена дата старта программы по возврату средств за туры по России. Она начнётся в пятницу, 21 августа, в ноль часов по московскому времени и продлится до конца дня 28 августа. Именно в эту неделю все граждане России смогут воспользоваться возможностью приобрести путешествия по всей стране до конца года и получить возврат от 5000 до 15000 рублей.

- Иркутская область является популярным туристским направлением, одним из лидеров среди регионов Сибирского Федерального округа по численности размещенных лиц в гостиницах и других средствах размещения. Данная программа может стать эффективным механизмом стимулирования спроса на отдых, в том числе, в нашем регионе, и сыграть позитивную роль в развитии внутреннего туризма и поддержке субъектов предпринимательской деятельности в сфере туризма. От Иркутской области в программу вошли 23 туроператора и 18 гостиниц, – рассказала руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина.

Напомним, в конце июля правительство РФ сообщило о новой программе по поддержке внутреннего туризма, на которую из резервного фонда выделено 15 млрд рублей. В рамках этой государственной инициативы 700 туроператоров и более 3000 отельеров сформировали около 700 тысяч новых туристический предложений для путешествий россиян по всей стране. Сумма возврата зависит от стоимости выбранного предложения.

В программе участвует вся страна: от Калининграда до Владивостока. Однако для направлений с повышенным спросом на август-сентябрь, в их числе – Краснодарский край, Крым, Севастополь, Республика Алтай и Алтайский край, Ставропольский край, Калининградская область – сами поездки будут доступны только с 1 октября и до конца года, но приобретать путешествия по этим направлениям тоже следует в период с 21 по 28 августа.

- Это беспрецедентный случай поддержки внутреннего туризма от государства. Мы подготовили более 700 тысяч самых разных туров по всем регионам России, от Калининграда до Владивостока! Принять участие в программе легко. Для этого необходимо с 21 по 28 августа зайти на национальный туристический портал мирпутешествий.рф, выбрать регион, куда хотелось бы поехать, и воспользоваться любым понравившимся предложением туроператоров или гостиниц, участвующих в программе. Важное условие – оплатить выбранный вариант путешествия картой «Мир», предварительно зарегистрированной на портале privetmir.ru. Соответствующая сумма возврата будет начислена автоматически, максимум в течение 5 дней, – пояснила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Список туроператоров и отелей, участвующих в программе, а также более подробную информацию можно найти на мирпутешествий.рф с 21 августа. Об этом сообщили в агентстве по туризму Иркутской области.

Справка

Как принять участие в программе:
- оформите карту национальной платежной системы «Мир», если у вас её ещё нет;
- зарегистрируйтесь в программе лояльности платёжной системы «Мир»;
- с 21 по 28 августа зайдите на официальный сайт программы мирпутешествий.рф;
- выберите направление (регион), куда вы хотите отправиться в путешествие до 20 декабря 2020 года. Выберите тур для путешествия по России или гостиницу, в которой вы хотите провести отпуск;
- ваше путешествие может быть любой продолжительности от 5 дней (4 ночей), количество туристов может быть любым;
- в период проведения программы с 21 по 28 августа оплатите картой «Мир» на сайте гостиницы или туроператора полную стоимость турпакета или проживания;
- возврат суммы государственной субсидии придёт на карту платёжной системы «Мир» с которой произведена оплата в срок до 5 рабочих дней.

Возврат средств начисляется за покупку туров по всем регионам России. В поездку можно отправиться с момента старта программы в августе по 20 декабря 2020 года.
туризм гостиница
 
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