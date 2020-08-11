На Ольхоне проведут фестиваль авиации

В программе праздника: спортивные состязания, концерт и экскурсии



Первый спортивно-культурный фестиваль «Сила Ольхона» – праздник авиации состоится в деревне Харанцы на острове Ольхон с 15 по 16 августа. Праздничное событие, приуроченное ко Дню Воздушного Флота России, развернётся на площадке аэропорта «Хужир».



Целями проведения фестиваля станет сохранение и формирование уважительного отношения к святым местам, сакральному центру Евразии – острову Ольхон, пропаганда здорового образа жизни, развитие сотрудничества в области авиации и туризма.



В программе «Силы Ольхона» запланированы спортивные состязания среди любителей по гольфу, народным играм «Городки», «Дальний залёт» – запуск бумажных самолётиков, а также творческие и просветительские мероприятия на авиационную и экологическую тематику – праздничный концерт, лекции об экологии, авиационная экскурсия. Гости мероприятия увидят на праздничной площадке самолёты малой авиации Ан-28 и L-410. Для всех желающих будет организована креативная фотозона. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании «Сибирская Лёгкая Авиация», организатора мероприятия.



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