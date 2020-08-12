В столице республике днём возможна гроза с кратковременным дождём
По данным Бурятского гидрометцентра, 12 августа по республике ночью по юго-западу и югу, днём местами кратковременные дожди, грозы, утром при прояснении туманы. Ветер восточный ночью слабый, днём до 6-11 м/с. Температура ночью +10+15, местами до +5, днём +24+29, местами +18+23 градусов.
В Улан-Удэ ночью без осадков, днём возможна гроза с кратковременным дождём. Ветер восточный ночью слабый, днём 6-11 м/с. Температура ночью +12+14, днём +25+27.
В Улан-Удэ до +27 градусов
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
На выставке можно познакомится с работами бурятских мастеров — резчиков по дереву
Поучаствовать приглашаются все желающие
Туристам вернут от 5000 до 15000 рублей
Также военнослужащие отработают выполнение прочих специальных задач
В программе праздника: спортивные состязания, концерт и экскурсии
8 и 9 августа спортивные мероприятия прошли во многих муниципальных образованиях Иркутской области
На полигоне они отрабатывают новую методику проведения боевых стрельб
У птицы было сломано крыло
Ветеранам пишут поздравления в виде «солдатских треугольников»
В Забайкалье пройдёт первое соревнование по новому виду спорта
Современные интерактивные учебно-наглядные комплексы получат все 49 детских садов Усть-Ордынского Бурятского округа
Встречи, лекции и круглые столы будут посвящены 75-летию Великой Победы
Юный улан-удэнец прошёл в финал конкурса «Красиво. ДВ» с видео «Будь борцом! Стань чемпионом!»
В выходные в Чите состоялся чемпионат по практической стрельбе из пистолета «Орбита»
В Бурятском академическом театре драмы идут репетиции спектакля «Гроза» по одноимённой пьесе Александра Островского. Русскую классику на бурятском языке ставит приглашённый режиссёр из Москвы Виктория Печерникова. О трудностях перевода, своём отношении к бурятской культуре и предстоящем спектакле она рассказала в интервью