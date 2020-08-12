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В Улан-Удэ до +27 градусов

В Улан-Удэ до +27 градусов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В столице республике днём возможна гроза с кратковременным дождём

По данным Бурятского гидрометцентра, 12 августа по республике ночью по юго-западу и югу, днём местами кратковременные дожди, грозы, утром при прояснении туманы. Ветер восточный ночью слабый, днём до 6-11 м/с. Температура ночью +10+15, местами до +5, днём +24+29, местами +18+23 градусов.

В Улан-Удэ ночью без осадков, днём возможна гроза с кратковременным дождём. Ветер восточный ночью слабый, днём 6-11 м/с. Температура ночью +12+14, днём +25+27.
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