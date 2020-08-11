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В Бурятии девять выпускников удалили с ЕГЭ

В Бурятии девять выпускников удалили с ЕГЭ
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
15 человек получили уведомления об аннулировании результатов после сдачи экзаменов

В 2020 году во время проведения ЕГЭ в Бурятии с экзаменов были удалены девять человек.

Позже ещё 15 выпускникам пришло уведомлении об аннулировании результатов. Их нарушения были запечатлены камерами видеонаблюдения, записи которых специалисты отсмотрели уже после экзаменов.

- По распоряжению Рособрнадзора, есть так называемые группы риска. Экзамены этих детей после прохождения процедуры ЕГЭ отсматриваются дополнительно. В рамках этой процедуры было выявлено ещё около 15 человек, которые, к сожалению, пользовались письменными заметками, пользовались телефонами, - рассказала директор регионального центра обработки информации и оценки качества образования Джамиля Чимитова.

Однако количество выпускников с аннулированными экзаменами может увеличиться, поскольку просмотр записей продолжается.

Результаты будут аннулированы не по всем предметам, а лишь по тому, на котором попался выпускник со шпаргалками. Сдать экзамен по этому предмету можно будет лишь на следующий год.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии в этом году 48 человек сдали ЕГЭ на 100 баллов. Среди них четверо стали стобалльниками сразу по двум предметам.


ЕГЭ
 
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