Встречи, лекции и круглые столы будут посвящены 75-летию Великой Победы
Литературные вечера «Этим летом в Иркутске» состоятся в онлайн-формате. Четырнадцатый фестиваль пройдёт с 26 по 27 августа. Об этом рассказал заместитель министра культуры и архивов Иркутской области Руслан Дячук.
В этом году литературные вечера посвящены 75-летию Великой Победы. В онлайн-формате с иркутянами встретятся известные писатели, поэты, литературоведы, режиссёры, издатели страны, состоятся круглые столы и лекции. На фестивале будет презентован пятитомник «Библиотека Победы» (16+) из «Президентской исторической библиотеки». В него вошли два тома прозы, по одному тому поэзии, драматургии и публицистики произведений классиков советской литературы, созданных в 1941–1945 годах.
Как сообщает пресс-служба минкультуры Иркутской области, все мероприятия литературных вечеров «Этим летом в Иркутске» будут транслироваться на канале библиотеки имени И. И. Молчанова-Сибирского в YouTube и на платформе Zoom. Программным директором фестиваля выступит писатель, историк литературы, кандидат филологических наук, ведущий научный сотрудник государственного литературного музея Павел Фокин.
Возрастное ограничение 16+
Литературный фестиваль в Иркутске состоится в онлайн-формате
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Ветеранам пишут поздравления в виде «солдатских треугольников»
В Забайкалье пройдёт первое соревнование по новому виду спорта
Современные интерактивные учебно-наглядные комплексы получат все 49 детских садов Усть-Ордынского Бурятского округа
Встречи, лекции и круглые столы будут посвящены 75-летию Великой Победы
Юный улан-удэнец прошёл в финал конкурса «Красиво. ДВ» с видео «Будь борцом! Стань чемпионом!»
В выходные в Чите состоялся чемпионат по практической стрельбе из пистолета «Орбита»
В Бурятском академическом театре драмы идут репетиции спектакля «Гроза» по одноимённой пьесе Александра Островского. Русскую классику на бурятском языке ставит приглашённый режиссёр из Москвы Виктория Печерникова. О трудностях перевода, своём отношении к бурятской культуре и предстоящем спектакле она рассказала в интервью
Несовершеннолетние осуждённые приняли участие в кулинарном мастер-классе
Накануне и утром перед сдачей крови нужно отказаться от жирной, мясной и молочной пищи
Различные мастер-классы проводятся постоянно
Количество специальных контейнеров в городе растёт
Сборы кинологов завершились в Бурятии
Здесь выполняют ремонтные работы
Вандалы пометили стенды одинаковым граффити
«Это вид спорта с намёком элитарности», - объясняют бизнесмены