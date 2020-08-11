Литературный фестиваль в Иркутске состоится в онлайн-формате

Встречи, лекции и круглые столы будут посвящены 75-летию Великой Победы



Литературные вечера «Этим летом в Иркутске» состоятся в онлайн-формате. Четырнадцатый фестиваль пройдёт с 26 по 27 августа. Об этом рассказал заместитель министра культуры и архивов Иркутской области Руслан Дячук.



В этом году литературные вечера посвящены 75-летию Великой Победы. В онлайн-формате с иркутянами встретятся известные писатели, поэты, литературоведы, режиссёры, издатели страны, состоятся круглые столы и лекции. На фестивале будет презентован пятитомник «Библиотека Победы» (16+) из «Президентской исторической библиотеки». В него вошли два тома прозы, по одному тому поэзии, драматургии и публицистики произведений классиков советской литературы, созданных в 1941–1945 годах.



Как сообщает пресс-служба минкультуры Иркутской области, все мероприятия литературных вечеров «Этим летом в Иркутске» будут транслироваться на канале библиотеки имени И. И. Молчанова-Сибирского в YouTube и на платформе Zoom. Программным директором фестиваля выступит писатель, историк литературы, кандидат филологических наук, ведущий научный сотрудник государственного литературного музея Павел Фокин.



Возрастное ограничение 16+



