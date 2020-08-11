На полигоне они отрабатывают новую методику проведения боевых стрельб
В Бурятии проводятся экспериментальные заезды на полигоне «Бурдуны». В них принимают участие более 100 военнослужащих и задействовано более 30 единиц военной техники мотострелкового соединения Восточного военного округа.
Особенностью проходящих занятий является то, что танковым экипажам при проведении боевых стрельб приходится выполнять весь комплекс тактико-огневых упражнений в одном заезде. Впервые в одном упражнении создана мишенная обстановка, предусматривающая выполнение стрельб из всех видов вооружения боевых машин всеми возможными способами.
Так, танкисты совершенствуют боевую стрельбу с ходу, с коротких остановок, из заранее подготовленных укрытий. Кроме того, увеличено количество целей, а также дальность до них: с 1700 м до 2200 м. Усовершенствованные прицельные комплексы современных танков Т-72Б3 позволяют вести огонь на большие дистанции. Цифровой баллистический вычислитель могут в несколько раз сократить время расчётов элементов движения цели, а улучшенные оптические каналы позволяют уверенно брать на сопровождение цель типа «танк» на дистанциях до 5 тысяч метров.
В середине августа танкисты примут участие в двухсторонних батальонных тактических учениях в рамках мероприятий боевой подготовки летнего периода обучения. По замыслу учения два танковых батальона будут противостоять друг другу, отрабатывая различные маневры и тактические приёмы. Всего в учении примут участие около одной тысячи военнослужащих и будет задействовано более 400 единиц вооружения и боевой техники. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
В Бурятии танкисты ВВО участвуют в экспериментальных заездах
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