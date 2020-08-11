Они намечены на сентябрь-октябрь нового учебного года
На апрель и май 2020 года в школах было запланировано проведение всероссийской проверочной работы (ВПР) для 4-х и 10-х классов. Однако из-за пандемии коронавируса её пришлось отложить.
Сейчас разрабатывается график, чтобы провести ВПР в сентябре и октябре нового учебного года.
- Эти ВПР мы будем рассматривать как входной контроль. То есть, дети не учились несколько месяцев и учителю логично видеть некую точку отсчёта. Может быть, есть какие-то проблемы, над которыми нужно поработать. ВПР как раз помогут именно эти проблемы решить. Мы строго-настрого запрещаем принимать какие-либо меры административного давления. Здесь будут только методические меры. Управленческие решения будут связаны только с направлением учителей на курсы повышения квалификации и выделением дополнительных часов для изучения отдельных тем, - сообщила директор регионального центра обработки информации и оценки качества образования Джамиля Чимитова.
Всероссийские проверочные работы в школах Бурятии напишут осенью
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