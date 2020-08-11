Юный улан-удэнец прошёл в финал конкурса «Красиво. ДВ» с видео «Будь борцом! Стань чемпионом!»
Четвероклассник из Бурятии Егор Сотнич покорил весь Дальний Восток видеороликом «Будь борцом! Стань чемпионом!». Сейчас Егор прошёл в финал конкурса «Красиво. ДВ» (0+) и лидирует в номинации «Сила. ДВ». Самый юный участник конкурса призывает всю республику проголосовать за него.
- Меня поддерживают спортсмены из других регионов, – рассказывает Егор. – Я сам лично им пишу в социальных сетях, они отвечают, голосуют. Бурятия тоже активно помогает. Я очень хочу победить!
Директор фестиваля Алексей Коропский отметил, что в финал конкурса вышли 3 видео Егора, и это заслуга его семьи.
- Это пример отличной командной работы: ролики снимает вся семья, они подключали к голосованию своих знакомых и друзей. У нас было много вопросов к числу голосов за их работы, но мы проверили все – они соответствуют признакам живых и настоящих, – отметил Коропский.
Голосовать за понравившейся видеоролик можно вплоть до 15 августа ежедневно за 1 видеоролик в каждой номинации в каждом регионе Дальнего Востока. Поддержать Егора можно на странице конкурса «Красиво. ДВ» на сайте «Твой Дальний Восток». Об этом сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.
Напомним, что ранее Егор Сотнич и его семья победили на республиканском конкурсе «Семья и традиции».
Четвероклассник из Бурятии покорил ДФО своим видеороликом
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