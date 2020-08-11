Обязательными могут стать иностранный язык и история
На следующий 2021 год рассматривается вопрос о введении дополнительных обязательных предметов для сдачи единого государственного экзамена. Среди них иностранный язык и история. Также продумывается вариант сдачи информатики в компьютерном режиме.
Более подробная информация о нововведениях появиться в начале сентября.
- Уже в сентябре Рособрнадзор чётко выстраивает дорожную карту по подготовке. Все изменения, анонсированные в сентябре, случаются в мае. Никаких изменений в течение года после того, как будет озвучен основной перечень изменений, не допускается, - рассказала директор регионального центра обработки информации и оценки качества образования Джамиля Чимитова.
В Бурятии предупредили о возможном расширении обязательных предметов ЕГЭ
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