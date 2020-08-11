В Бурятии предупредили о возможном расширении обязательных предметов ЕГЭ

Обязательными могут стать иностранный язык и история



На следующий 2021 год рассматривается вопрос о введении дополнительных обязательных предметов для сдачи единого государственного экзамена. Среди них иностранный язык и история. Также продумывается вариант сдачи информатики в компьютерном режиме.



Более подробная информация о нововведениях появиться в начале сентября.



- Уже в сентябре Рособрнадзор чётко выстраивает дорожную карту по подготовке. Все изменения, анонсированные в сентябре, случаются в мае. Никаких изменений в течение года после того, как будет озвучен основной перечень изменений, не допускается, - рассказала директор регионального центра обработки информации и оценки качества образования Джамиля Чимитова.

