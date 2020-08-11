В Бурятии ЕГЭ на 100 баллов сдали 48 человек

Четыре выпускника сдали экзамены на 100 баллов сразу по двум предметам
В 2020-м в Бурятии оказалось больше стобалльников по ЕГЭ, чем в прошлом году. 48 выпускников получили 100 баллов по одному или нескольким предметам. Наивысшие баллы школьники набирали в основном по русскому языку.
- Особо я бы хотела отметить, что в этом году у нас есть четыре выпускника, которые получили 100 баллов по двум предметам – по химии и по русскому. Это выпускники школы №8 Улан-Удэ, а также Гильбиринской и Эрхирикской школы. Очень хочется надеяться, что таких выпускников будет больше, - поделилась директор регионального центра обработки информации и оценки качества образования Джамиля Чимитова.
Как сообщал «Байкал-Daily», выпускницы восьмой школы, сдавшие два ЕГЭ на сто баллов, готовились к экзаменам вместе. Они также занимались у одного репетитора. Обе девушки решили связать свою жизнь с медициной.
В целом по Бурятии школьники с ЕГЭ справились хорошо. В этом году выпускники лучше написали русский язык, чем в прошлом, а химию в целом хуже.
- Это ежегодная дифференциация, дети не могут писать одинаково экзамены. Уже устоялась система, что история – это от 48 до 53 баллов. Ежегодно в этих промежутках мы перемещаемся. То же самое по русскому языку, от 65 до 70 – это средний балл, - пояснила Джамиля Чимитова.
Она отметила, что среди выпускников наблюдается повышение уровня мотивации. В прошлом году не смогли преодолеть проходной балл по физике 28% детей, в этом уже 13%, по биологии в этом году 11%, в прошлом - 23%. Русский язык ежегодно не сдают от 1 до 3%. В 2020 году этот показатель составил 1,7%.
В целом в Бурятии «завалили» экзамены по одному или нескольким предметам более 500 выпускников.
- Для себя мы, конечно, ведём учёт учителей, выпускники которых демонстрируют высокие баллы. Обязательно просматриваем предметные дефициты, которые демонстрирую дети ежегодно. Если дети из одной и той же школы в течение нескольких лет не могут преодолеть порог по химии, понятно, что есть уже предметный дефицит у учителя, с этим нужно что-то делать. Мы приглашаем их на курсы повышения квалификации, пытаемся методически каким-то образом оказать помощь, - пояснила директор регионального центра обработки информации и оценки качества образования.
В Бурятии ЕГЭ на 100 баллов сдали 48 человек
Общество, Фото:
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