На выставке можно познакомится с работами бурятских мастеров — резчиков по дереву
В Улан-Удэ, в этнографическом музее народов Забайкалья начала работу выставка «Буддийская архитектура». Выставка экспонируется в дугане «Деважин» до 15 октября этого года.
Напомним, что дуган «Деважин» – прекрасный образец культового бурятского зодчества XVIII-XIX вв. был перевезён из Тамчинского (Гусиноозёрского) дацана, который расположен в 150 км от Улан-Удэ. Он был построен в 1890-х годах для размещения в нём модели чистой земли «Рая Сукхавати», места обитания Будды Амитабхи.
На выставке «Буддийская архитектура» в дугане «Деважин» можно познакомится с работами бурятских мастеров — резчиков по дереву. В отдельной витрине представлены рабочие инструменты Данзана Баясхолонова, столяра-краснодеревщика, который принимал участие в реставрации Тамчинского (Гусиноозёрского) дацана в 1970-х гг., а в детстве служил хувараком в этом монастыре. Об этом сообщает пресс-служба минкультуры РБ.
Возрастное ограничение 6+
В Улан-Удэ начала работу выставка «Буддийская архитектура»
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Поучаствовать приглашаются все желающие
Туристам вернут от 5000 до 15000 рублей
Также военнослужащие отработают выполнение прочих специальных задач
В программе праздника: спортивные состязания, концерт и экскурсии
8 и 9 августа спортивные мероприятия прошли во многих муниципальных образованиях Иркутской области
На полигоне они отрабатывают новую методику проведения боевых стрельб
У птицы было сломано крыло
Ветеранам пишут поздравления в виде «солдатских треугольников»
В Забайкалье пройдёт первое соревнование по новому виду спорта
Современные интерактивные учебно-наглядные комплексы получат все 49 детских садов Усть-Ордынского Бурятского округа
Встречи, лекции и круглые столы будут посвящены 75-летию Великой Победы
Юный улан-удэнец прошёл в финал конкурса «Красиво. ДВ» с видео «Будь борцом! Стань чемпионом!»
В выходные в Чите состоялся чемпионат по практической стрельбе из пистолета «Орбита»
В Бурятском академическом театре драмы идут репетиции спектакля «Гроза» по одноимённой пьесе Александра Островского. Русскую классику на бурятском языке ставит приглашённый режиссёр из Москвы Виктория Печерникова. О трудностях перевода, своём отношении к бурятской культуре и предстоящем спектакле она рассказала в интервью
Несовершеннолетние осуждённые приняли участие в кулинарном мастер-классе