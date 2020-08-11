В Улан-Удэ начала работу выставка «Буддийская архитектура»

Общество, Фото: Баир Мохосоев

На выставке можно познакомится с работами бурятских мастеров — резчиков по дереву



В Улан-Удэ, в этнографическом музее народов Забайкалья начала работу выставка «Буддийская архитектура». Выставка экспонируется в дугане «Деважин» до 15 октября этого года.



Напомним, что дуган «Деважин» – прекрасный образец культового бурятского зодчества XVIII-XIX вв. был перевезён из Тамчинского (Гусиноозёрского) дацана, который расположен в 150 км от Улан-Удэ. Он был построен в 1890-х годах для размещения в нём модели чистой земли «Рая Сукхавати», места обитания Будды Амитабхи.



На выставке «Буддийская архитектура» в дугане «Деважин» можно познакомится с работами бурятских мастеров — резчиков по дереву. В отдельной витрине представлены рабочие инструменты Данзана Баясхолонова, столяра-краснодеревщика, который принимал участие в реставрации Тамчинского (Гусиноозёрского) дацана в 1970-х гг., а в детстве служил хувараком в этом монастыре. Об этом сообщает пресс-служба минкультуры РБ.



Возрастное ограничение 6+

