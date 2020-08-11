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В Улан-Удэ начала работу выставка «Буддийская архитектура»

В Улан-Удэ начала работу выставка «Буддийская архитектура»
Общество,  Фото:Баир Мохосоев
На выставке можно познакомится с работами бурятских мастеров — резчиков по дереву

В Улан-Удэ, в этнографическом музее народов Забайкалья начала работу выставка «Буддийская архитектура». Выставка экспонируется в дугане «Деважин» до 15 октября этого года.

Напомним, что дуган «Деважин» – прекрасный образец культового бурятского зодчества XVIII-XIX вв. был перевезён из Тамчинского (Гусиноозёрского) дацана, который расположен в 150 км от Улан-Удэ. Он был построен в 1890-х годах для размещения в нём модели чистой земли «Рая Сукхавати», места обитания Будды Амитабхи.

На выставке «Буддийская архитектура» в дугане «Деважин» можно познакомится с работами бурятских мастеров — резчиков по дереву. В отдельной витрине представлены рабочие инструменты Данзана Баясхолонова, столяра-краснодеревщика, который принимал участие в реставрации Тамчинского (Гусиноозёрского) дацана в 1970-х гг., а в детстве служил хувараком в этом монастыре. Об этом сообщает пресс-служба минкультуры РБ.

Возрастное ограничение 6+
выставка этнографический музей Улан-Удэ буддизм
 
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