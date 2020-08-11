Благодаря следователям 19-летняя иркутянка получила бионический протез руки

Сотрудники следственного управления помогли девушке осуществить её мечту



19-летней иркутянке, родившейся без левой руки, установили бионический протез. Помощь оказал Следственный комитет России, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.



Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин увидел телесюжет об этой девушке, которая ведёт активный образ жизни и занимается творчеством. Бастрыкин получил оказать содействии по приобретению бионического протеза. Вскоре в рекордно короткие сроки была изыскана возможность установки протеза.



- На самом деле я думала, что получение протеза – это очень длительный процесс, поскольку надо было собирать много документов, записываться на прием к различным врачам, что заняло бы не меньше года, – рассказывает Алиса Поступинская. - Следственный комитет мне очень помог, и я на удивление быстро собрала все необходимые справки.



Протез девушке установили сотрудники иркутского филиала Московского протезно-ортопедического предприятия. Процесс оказался трудоёмким и длительным, но конце концов мечта девушки осуществилась.

