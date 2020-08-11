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Бурятские борцы на Байкале готовятся к чемпионату России

Бурятские борцы на Байкале готовятся к чемпионату России
Общество,  Фото:страница Александра Богомоева
Борцы тренируются в Новом Энхалуке

С 8 по 21 августа в спортивном лагере «Энхалук», что находится в посёлке Новый Энхалук в Кабанском районе Бурятии, проходят учебно-тренировочные сборы команды Бурятии по вольной борьбе. Спортсмены готовятся к чемпионату России-2020, сообщается в паблике «Борцы Бурятии».

Фотографией с купаний в Байкале поделился трёхкратный чемпион России Александр Богомоев. Подписчики ставят смайлики «огонь» в комментариях.

Как сообщал «Байкал-Daily», в чемпионате России по вольной борьбе-2020 примут участие 25 бурятских спортсменов. Соревнования пройдут в Северной Осетии во Владикавказе с 9 по 11 октября.

На чемпионате России-2019 команда Бурятии довольствовалась всего одной медалью. Бронзу завоевал Евгений Жербаев.
спорт вольная борьба чемпионат России Байкал
 
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