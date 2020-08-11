 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

11 Августа

10 Августа

Популярное

В Бурятии на 100 браков приходится 82 развода

В Бурятии на 100 браков приходится 82 развода
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Число разводов выросло

За полгода в Бурятии зарегистрировали брак 1695 пары, а 1390 пар его расторгли. Об этом сообщили сегодня в Бурятстате.

В органе статистики отмечают «ухудшение показателя соотношения числа браков и разводов». Ведь если с января по июнь 2019 года на 100 браков приходилось 75 разводов, то в 2020 году – уже 82.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Иркутской области решили развивать свадебный туризм, в Бурятии таких планов нет.


свадьба разводы семьи
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Улан-удэнский музей приобретает старинные предметы
Улан-удэнский музей приобретает старинные предметы
Общество, 11.08.2020
Это стало возможным благодаря гранту
Сельская школа в Бурятии обзавелась автобусом
Сельская школа в Бурятии обзавелась автобусом
Общество, 11.08.2020
На него потратили более двух миллионов рублей
В Бурятии через суд расселят аварийный дом
В Бурятии через суд расселят аварийный дом
Общество, 11.08.2020
Сельская администрация три года не принимала меры по расселению
В Улан-Удэ из-за ремонта дороги изменится схема движения автобусов
В Улан-Удэ из-за ремонта дороги изменится схема движения автобусов
Общество, 11.08.2020
Ремонтные работы обещают завершить к концу недели
В Бурятии немного наладится погода
В Бурятии немного наладится погода
Общество, 11.08.2020
В Улан-Удэ возможен кратковременный дождь
В Чите проведут турнир по тайскому боксу среди полупрофессионалов
В Чите проведут турнир по тайскому боксу среди полупрофессионалов
Общество, 10.08.2020
Подобные соревнования пройдут в столице Забайкалья впервые
В Иркутске состоится всероссийский турнир силачей «Кубок Байкала»
В Иркутске состоится всероссийский турнир силачей «Кубок Байкала»
Общество, 10.08.2020
Заявки на участие в мастерских соревнованиях принимаются по 23 ноября
В Бурятии будут заменять детские площадки
В Бурятии будут заменять детские площадки
Общество, 10.08.2020
Требования к ним ужесточил новый технический регламент
В Забайкалье начнут готовить экскурсоводов, гидов и переводчиков
В Забайкалье начнут готовить экскурсоводов, гидов и переводчиков
Общество, 10.08.2020
В регионе собираются создать новый институт
В Бурятии военные кинологи готовятся к международному конкурсу
В Бурятии военные кинологи готовятся к международному конкурсу
Общество, 10.08.2020
Соревнования состоятся в Московской области в августе
В Бурятии временно закрыты две паромные переправы
В Бурятии временно закрыты две паромные переправы
Общество, 10.08.2020
Работа приостановлена из-за высокого уровня воды в реках

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^