Число разводов выросло
За полгода в Бурятии зарегистрировали брак 1695 пары, а 1390 пар его расторгли. Об этом сообщили сегодня в Бурятстате.
В органе статистики отмечают «ухудшение показателя соотношения числа браков и разводов». Ведь если с января по июнь 2019 года на 100 браков приходилось 75 разводов, то в 2020 году – уже 82.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Иркутской области решили развивать свадебный туризм, в Бурятии таких планов нет.
В Бурятии на 100 браков приходится 82 развода
Общество, Фото:
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