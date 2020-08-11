Уроженка Бурятии сняла короткометражку для Нью-Йоркской киношколы









Уроженка Бурятии Елена Голышева сняла короткометражный фильм для Нью-Йоркской киношколы. Фильм посвящён острому восприятию мира, сообщается в паблике «Твой Дальний Восток. Бурятия».Американскую школу кино Елена окончила в Бурятии удалённо. Данная короткометражка стала её дипломным проектом. Перед этим обучающиеся прошли защиту сценария в киношколе.- Фильм про взросление, про дружбу, про любовь и про то, что происходит в подростковом возрасте. О таком юношеском максимализме, когда на всё реагируешь сильно, тонко и мощно. Находишься в таком возрасте, когда вроде повзрослел, но ещё маленький. Мне нравится конфликт, который заложен в личности в этот момент, — поделилась режиссёр.Лента будет готова через месяц. Её ждут монтаж, сведение и другой постпродакшн.Когда режиссёр закончит «доделки», короткометражка отправится покорять международные кинофестивали.На странице девушки в социальной сети представлены несколько снятых ею роликов.