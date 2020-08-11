 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

11 Августа

10 Августа

Популярное

Уроженка Бурятии сняла короткометражку для Нью-Йоркской киношколы

Уроженка Бурятии сняла короткометражку для Нью-Йоркской киношколы
Общество,  Фото:instagram.com
Это её дипломный проект

Уроженка Бурятии Елена Голышева сняла короткометражный фильм для Нью-Йоркской киношколы. Фильм посвящён острому восприятию мира, сообщается в паблике «Твой Дальний Восток. Бурятия».

Американскую школу кино Елена окончила в Бурятии удалённо. Данная короткометражка стала её дипломным проектом. Перед этим обучающиеся прошли защиту сценария в киношколе.

- Фильм про взросление, про дружбу, про любовь и про то, что происходит в подростковом возрасте. О таком юношеском максимализме, когда на всё реагируешь сильно, тонко и мощно. Находишься в таком возрасте, когда вроде повзрослел, но ещё маленький. Мне нравится конфликт, который заложен в личности в этот момент, — поделилась режиссёр.

Лента будет готова через месяц. Её ждут монтаж, сведение и другой постпродакшн.

Когда режиссёр закончит «доделки», короткометражка отправится покорять международные кинофестивали.

На странице девушки в социальной сети представлены несколько снятых ею роликов. 


фильм
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Улан-удэнский музей приобретает старинные предметы
Улан-удэнский музей приобретает старинные предметы
Общество, 11.08.2020
Это стало возможным благодаря гранту
Сельская школа в Бурятии обзавелась автобусом
Сельская школа в Бурятии обзавелась автобусом
Общество, 11.08.2020
На него потратили более двух миллионов рублей
В Бурятии через суд расселят аварийный дом
В Бурятии через суд расселят аварийный дом
Общество, 11.08.2020
Сельская администрация три года не принимала меры по расселению
В Улан-Удэ из-за ремонта дороги изменится схема движения автобусов
В Улан-Удэ из-за ремонта дороги изменится схема движения автобусов
Общество, 11.08.2020
Ремонтные работы обещают завершить к концу недели
В Бурятии немного наладится погода
В Бурятии немного наладится погода
Общество, 11.08.2020
В Улан-Удэ возможен кратковременный дождь
В Чите проведут турнир по тайскому боксу среди полупрофессионалов
В Чите проведут турнир по тайскому боксу среди полупрофессионалов
Общество, 10.08.2020
Подобные соревнования пройдут в столице Забайкалья впервые
В Иркутске состоится всероссийский турнир силачей «Кубок Байкала»
В Иркутске состоится всероссийский турнир силачей «Кубок Байкала»
Общество, 10.08.2020
Заявки на участие в мастерских соревнованиях принимаются по 23 ноября
В Бурятии будут заменять детские площадки
В Бурятии будут заменять детские площадки
Общество, 10.08.2020
Требования к ним ужесточил новый технический регламент
В Забайкалье начнут готовить экскурсоводов, гидов и переводчиков
В Забайкалье начнут готовить экскурсоводов, гидов и переводчиков
Общество, 10.08.2020
В регионе собираются создать новый институт

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^