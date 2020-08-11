Это стало возможным благодаря гранту
Музей истории города Улан-Удэ приобретает старинные предметы.
- Истории можно рассказывать по-разному. Можно словами. Можно музыкой. А можно предметами. Друзья! Музей истории города приобретает старинные предметы. Благодаря гранту от министерства культуры Республики Бурятия, с проектом «Городская экспедиция Музей городУ», - говорится в сообщении музея.
Желающих сдать старинные предметы просят обратиться в музей по тел. 21-25-22 (Юлия Юрьевна).
Улан-удэнский музей приобретает старинные предметы
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Борцы тренируются в Новом Энхалуке
Это её дипломный проект
Число разводов выросло
Это стало возможным благодаря гранту
На него потратили более двух миллионов рублей
Состоялась акция «Нетрезвый водитель»
Сельская администрация три года не принимала меры по расселению
Откроется виртуальная выставка осенью
Нарушение выявила прокуратура
Ремонтные работы обещают завершить к концу недели
В Улан-Удэ возможен кратковременный дождь
Подобные соревнования пройдут в столице Забайкалья впервые
Заявки на участие в мастерских соревнованиях принимаются по 23 ноября
Требования к ним ужесточил новый технический регламент
В регионе собираются создать новый институт