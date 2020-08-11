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Улан-удэнский музей приобретает старинные предметы

Улан-удэнский музей приобретает старинные предметы
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Это стало возможным благодаря гранту

Музей истории города Улан-Удэ приобретает старинные предметы.

- Истории можно рассказывать по-разному. Можно словами. Можно музыкой. А можно предметами. Друзья! Музей истории города приобретает старинные предметы. Благодаря гранту от министерства культуры Республики Бурятия, с проектом «Городская экспедиция Музей городУ», - говорится в сообщении музея.

Желающих сдать старинные предметы просят обратиться в музей по тел. 21-25-22 (Юлия Юрьевна).
музей истории города
 
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