Улан-удэнский музей приобретает старинные предметы

Это стало возможным благодаря гранту



Музей истории города Улан-Удэ приобретает старинные предметы.



- Истории можно рассказывать по-разному. Можно словами. Можно музыкой. А можно предметами. Друзья! Музей истории города приобретает старинные предметы. Благодаря гранту от министерства культуры Республики Бурятия, с проектом «Городская экспедиция Музей городУ», - говорится в сообщении музея.



Желающих сдать старинные предметы просят обратиться в музей по тел. 21-25-22 (Юлия Юрьевна).

