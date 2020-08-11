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Сельская школа в Бурятии обзавелась автобусом

Сельская школа в Бурятии обзавелась автобусом
Общество,  Фото:"Еравна-инфо"
На него потратили более двух миллионов рублей

Ульдургинская средняя школа в Еравнинском районе Бурятии приобрела автобус. Об этом сообщили в группе «Еравна-инфо. 24/7».

Автобус марки «ГАЗ ИАЦ 176М4» рассчитан на 20 мест: 18 детских и два взрослых для сопровождения.

Общая стоимость составила 2,3 млн. рублей. Из республиканского бюджета выделено 1,6 млн., из местного – 714,3 тысяч рублей.
школьный автобус
 
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