На него потратили более двух миллионов рублей
Ульдургинская средняя школа в Еравнинском районе Бурятии приобрела автобус. Об этом сообщили в группе «Еравна-инфо. 24/7».
Автобус марки «ГАЗ ИАЦ 176М4» рассчитан на 20 мест: 18 детских и два взрослых для сопровождения.
Общая стоимость составила 2,3 млн. рублей. Из республиканского бюджета выделено 1,6 млн., из местного – 714,3 тысяч рублей.
Сельская школа в Бурятии обзавелась автобусом
Общество, Фото:
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