Сельская школа в Бурятии обзавелась автобусом

На него потратили более двух миллионов рублей



Ульдургинская средняя школа в Еравнинском районе Бурятии приобрела автобус. Об этом сообщили в группе «Еравна-инфо. 24/7».



Автобус марки «ГАЗ ИАЦ 176М4» рассчитан на 20 мест: 18 детских и два взрослых для сопровождения.



Общая стоимость составила 2,3 млн. рублей. Из республиканского бюджета выделено 1,6 млн., из местного – 714,3 тысяч рублей.

