Состоялась акция «Нетрезвый водитель»
В выходные на Байкале, в местности Новый Энхэлук в Кабанском районе Бурятии сотрудники ГИБДД провели профилактическую акцию «Нетрезвый водитель». Автомобилистов проверяли на наличие признаков опьянения.
Всего было проверено 129 водителей, выявлено четыре административных правонарушения. Водителей, находящихся в состоянии опьянения не выявлено, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
С автомобилистами провели беседы, рассказывая, как алкоголь влияет на психологическое и физическое состояние человека. Кроме того, участковые уполномоченные полиции разъясняли о том, как не попасться на уловки мобильных мошенников и что делать если граждане стали их жертвами. Водителям вручили тематические памятки.
В Бурятии во время рейда на Байкале не поймали ни одного пьяного водителя
Общество, Фото:
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