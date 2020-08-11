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В Бурятии через суд расселят аварийный дом

В Бурятии через суд расселят аварийный дом
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Сельская администрация три года не принимала меры по расселению

Как выяснила прокурорская проверка, администрация сельского поселения «Тарбагатайское» нарушала жилищное законодательство.

Установлено, что дом, расположенный по улице Гагарина в селе Тарбагатай, в соответствии с актом обследования помещения в 2017 году межведомственной комиссией признан аварийным и подлежащим сносу.

В нарушение жилищного законодательства администрация сельского поселения своевременно не приняла решение о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу.

- Прокурор района направил в суд административное исковое заявление об обязании администрации муниципального образования принять необходимые меры по признанию дома аварийным, определить сроки расселения жильцов, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Тарбагатайский районный суд требования прокурора удовлетворил. Решение суда вступило в законную силу.
расселение
 
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