В Бурятии через суд расселят аварийный дом

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Сельская администрация три года не принимала меры по расселению



Как выяснила прокурорская проверка, администрация сельского поселения «Тарбагатайское» нарушала жилищное законодательство.



Установлено, что дом, расположенный по улице Гагарина в селе Тарбагатай, в соответствии с актом обследования помещения в 2017 году межведомственной комиссией признан аварийным и подлежащим сносу.



В нарушение жилищного законодательства администрация сельского поселения своевременно не приняла решение о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу.



- Прокурор района направил в суд административное исковое заявление об обязании администрации муниципального образования принять необходимые меры по признанию дома аварийным, определить сроки расселения жильцов, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



Тарбагатайский районный суд требования прокурора удовлетворил. Решение суда вступило в законную силу.

