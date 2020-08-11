В Бурятии через суд расселят аварийный дом

Сельская администрация три года не принимала меры по расселению
Как выяснила прокурорская проверка, администрация сельского поселения «Тарбагатайское» нарушала жилищное законодательство.
Установлено, что дом, расположенный по улице Гагарина в селе Тарбагатай, в соответствии с актом обследования помещения в 2017 году межведомственной комиссией признан аварийным и подлежащим сносу.
В нарушение жилищного законодательства администрация сельского поселения своевременно не приняла решение о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу.
- Прокурор района направил в суд административное исковое заявление об обязании администрации муниципального образования принять необходимые меры по признанию дома аварийным, определить сроки расселения жильцов, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Тарбагатайский районный суд требования прокурора удовлетворил. Решение суда вступило в законную силу.
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Общество, Фото:
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