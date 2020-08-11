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Бурятский музей представит уникальную выставку об истории семейских

Бурятский музей представит уникальную выставку об истории семейских
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Откроется виртуальная выставка осенью

Совсем скоро - в сентябре - в Улан-Удэ откроется необычная виртуальная выставка «Допетровская Русь в Бурятии». Она будет посвящена истории старообрядцев Забайкалья. Выставку готовит Национальный музей Бурятии в рамках празднования 400-летия со дня рождения протопопа Аввакума.

В необычном формате – формате лонгрида - будут представлены старинные иконы, религиозные книги и самобытные народные костюмы одной из наиболее ярких групп русского населения – старообрядцев, которых здесь называют «семейскими».

Последователи протопопа Аввакума (1620-1682) – одного из идеологов старообрядчества, пережив многочисленные гонения, ссылки за свои религиозные убеждения, сумели на земле Бурятии сохранить свою культуру, которая признана ЮНЕСКО шедевром нематериального наследия человечества (2001).

Семейские – это последователи старой православной веры, природные земледельцы с общинным укладом, обладающие большим трудолюбием и крепкими нравственными устоями. Для них характерен культ чистоты духовной и физической, любовь к природе, иконе, красивому богослужению, красоте и опрятности костюма, фольклору и пению. В фондах Национального музея республики хранится коллекция редких памятников по истории и культуре семейских Забайкалья.

Изначально выставку планировали открыть в оффлайн-формате в этом году, но в эти планы вмешалась пандемия. Деятельность музея частично перешла в онлайн-формат, и сотрудникам пришлось быстро осваивать виртуальные возможности. И чтобы сохранить во время самоизоляции музейного зрителя, сотрудники придумали расписание для каждого дня недели: в понедельник показывали хронику, фильмы из архива, потом следовал «Арт-вторник», «Экосреда», «Этночетверг», «Селенгинская пятница» (посвящённая музею декабристов, расположенному в посёлке Новоселенгинск).
Но возник вопрос с заявленной ранее выставкой. В связи с уникальностью темы и важностью даты музей придумал виртуальный проект – интерактивный каталог выставки в формате лонгрида.

– Музеем выбран лонгрид – данный формат позволит использовать длинные тексты и различные мультимедиа: большое количество фотографий, интерактивную инфографику, фоновые звуки, видео-интервью с участниками истории и многое другое, – делится планами директор Национального музея Бурятии Татьяна Бороноева. – В эпоху быстрого просмотра статей, большая часть из которых почти также быстро забывается и теряется среди миллионов подобных текстов в Интернете, лонгриды имеют больше возможностей стать материалами, к которым будут возвращаться, на которые будут ссылаться. Таким образом, в долгосрочной перспективе наш проект может стать платформой для привлечения в музей новой аудитории, включая туристов из других регионов и иностранных гостей.

На сегодня проведена большая работа по отбору материалов по культуре семейских в Национальной библиотеке республики и Государственном архиве Бурятии, проведён подбор и оцифровка более 100 предметов из музейных фондов: памятников религиозной, книжной, материальной культуры, подготовлены информационные тексты, аннотации и этикетаж. Все сопроводительные тексты переводятся на английский язык.

Также музей провел научные консультации с Бурятским научным центром и общественной организацией «Общество культуры семейских Республики Бурятия». Ведётся работа по видеосъёмке с носителями аутентичной культуры семейских в музее истории культуры и быта старообрядцев Забайкалья, старообрядческом храме в честь Воздвижения Креста Господня, усадьбе забайкальского старообрядца (село Тарбагатай) и съёмка Большекуналейского семейского народного хора (село Большой Куналей).

Обучение сотрудников музея работе с цифровыми и виртуальными проектами, покупка нового оборудования и налаживание сотрудничества с региональными веб-дизайнерами стало возможно благодаря грантовой поддержке благотворительного фонда Владимира Потанина, полученной по конкурсу «Общее дело».

– Победа в конкурсе в кризисное время дала возможность избежать сокращения деятельности, разработать новый проект, получить опыт работы с виртуальным контентом, используя новейшие технологии, – говорит Татьяна Бороноева. – Тем самым мы смогли избежать риска потери большей части аудитории и более глубоко и доступно донести уникальную культуру Бурятии до новых потенциальных посетителей музея.

Презентация виртуального каталога выставки «Допетровская Русь в Бурятии» состоится на экране информационного сенсорного киоска и будет доступна онлайн, сообщили в благотворительном фонде.

Грантовый конкурс «Общее дело» был открыт благотворительным фондом Владимира Потанина весной 2020 года для оказания поддержки некоммерческим организациям и учреждениям сферы культуры в период пандемии.

Конкурс нацелен на создание условий для быстрой и качественной адаптации к новым требованиям времени, а также на сохранение и укрепление организационного потенциала организаций в период неопределённости. Заявки на конкурс принимаются ежемесячно по сентябрь 2020 года. Сумма гранта – до 1 млн рублей.



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