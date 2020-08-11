Наркозависимого жителя Бурятии лишили водительских прав

Нарушение выявила прокуратура
Прокуратура Хоринского района Бурятии выявила нарушение закона в сфере безопасности дорожного движения при предоставлении гражданам права на управление транспортными средствами.
47-летний житель села Хоринск с марта 2020 года состоит на диспансерном учёте в медицинском учреждении с диагнозом «пагубное употребление каннабиноидов». При наличии медицинских противопоказаний сельчанин управлял автомобилем, создавая угрозу безопасности дорожного движения.
В суд был направлен административный иск о прекращении действия права управления транспортными средствами.
Хоринский районный суд иск удовлетворил. Решение суда не вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
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Общество, Фото:
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