Наркозависимого жителя Бурятии лишили водительских прав

Нарушение выявила прокуратура



Прокуратура Хоринского района Бурятии выявила нарушение закона в сфере безопасности дорожного движения при предоставлении гражданам права на управление транспортными средствами.



47-летний житель села Хоринск с марта 2020 года состоит на диспансерном учёте в медицинском учреждении с диагнозом «пагубное употребление каннабиноидов». При наличии медицинских противопоказаний сельчанин управлял автомобилем, создавая угрозу безопасности дорожного движения.



В суд был направлен административный иск о прекращении действия права управления транспортными средствами.



Хоринский районный суд иск удовлетворил. Решение суда не вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

