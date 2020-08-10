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Железнодорожники уберутся на Байкале

Железнодорожники уберутся на Байкале
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Состоится экологическая акция «Праздник чистоты»

Восточно-Сибирская железная дорога присоединилась к проведению экологической акции «Праздник чистоты». Во время акции состоится уборка побережья озера Байкал от мусора.

Уже в девятый раз мероприятие организует общественная организация «Мой Байкал», а участие в ней принимают волонтёры, местные жители и предприятия. Уборка отходов производится с использованием селективного сбора.

Один из этапов акции пройдёт с 19 по 23 августа 2020 года в Слюдянке. Восточно-Сибирская железная дорога поможет с доставкой волонтёров из Иркутска. Кроме того, планируется привлечь к участию в «Празднике чистоты» сотрудников компании-добровольцев, сообщили в пресс-службе ВСЖД.
Байкал уборка железная дорога
 
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