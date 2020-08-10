Две станции смотрят навстречу друг другу
В астрономической обсерватории Иркутского госуниверситета (ИГУ), что находится вблизи посёлка Монды Тункинского района Бурятии, завёршен монтаж второй метеорной станции.
— Первая наша станция на астрофизическом полигоне ИГУ уже давно успешно работает, — рассказал директор обсерватории, профессор ИГУ Сергей Язев. — Она фиксирует метеоры, сгорающие в небе над Тункинской долиной. И вот теперь сотрудники обсерватории Кирилл Иванов и Евгения Комарова завершили монтаж второй станции. По договорённости с Институтом солнечно-земной физики РАН, её установили в Саянской обсерватории института, на высоте 2000 метров, близ посёлка Монды возле российско-монгольской границы.
Две станции смотрят навстречу друг другу. Если один и тот же метеор окажется зафиксированным сразу за обеих станциях, учёные получат данные о высоте, на которой загорелся метеор, направлении и скорости его полета, и даже об орбите, по которой летело вокруг Солнца небесное тело. Для крупных объектов по этим данным можно будет вычислить место падения, оценить массу. Обе станции оснащены спектрографами, которые позволят определить химический состав ярких метеоров. На сегодняшний день новая установка ИГУ является единственной стационарной базисной метеорной станцией в России, к тому же снабжённой двумя спектрографами.
— Мы планируем провести испытания новой установки в ближайшее время: ведь совсем скоро, в ночь с 12 на 13 августа будет наблюдаться максимум яркого метеорного потока «Персеиды». Мы надеемся, что удастся «наловить» много базисных метеоров и выполнить оценку реальных потенциальных возможностей системы, — уточнил Сергей Язев.
По информации пресс-службы ИГУ
В Бурятии завершили монтаж ещё одной метеорной станции
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