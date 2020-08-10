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Жительница Бурятии не успела принять наследство из-за коронавируса

Жительница Бурятии не успела принять наследство из-за коронавируса
Общество,  Фото:pixabay.com
Позже она обратилась в суд за восстановлением срока для принятия наследства

Жительница Бурятии обратилась в суд с иском к администрации сельского поселения «Саянтуйское». Она просила восстановить ей срок для принятия наследства, открывшегося после смерти её супруга.

Причиной пропуска женщиной срока для принятия наследства стала пандемия коронавируса. Эту причину суд признал уважительной. Женщина входит группу риска по возрасту, имеет хроническое заболевание, поэтому не покидала место постоянного проживания.

Суд вынес решение об удовлетворении исковых требований, сообщили в пресс-службе Тарбагатайского районного суда.


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