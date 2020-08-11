В Бурятии немного наладится погода

В Улан-Удэ возможен кратковременный дождь



По данным Бурятского гидрометцентра, 11 августа по республике местами кратковременные дожди, днём грозы, утром при прояснении туманы. Ветер северо-западный 4-9, днём до 14 м/с. Температура днём +22+27, местами до +17 градусов.



В Улан-Удэ ночью без осадков, днём возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный ночью слабый, днём 6-11 м/с. Температура днём +22+24 градуса.



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