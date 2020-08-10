В Читу приехал «Тест на ВИЧ: Экспедиция»

Организаторы проедут по 45 регионам России и посетят 199 городов



В Забайкальском крае работает команда специалистов в рамках III всероссийской акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция», организованной минздравом России.



11 августа с 12.00 до 18.00 на центральной площади Читы забайкальцы смогут быстро, бесплатно и анонимно узнать свой ВИЧ-статус, а также получить консультацию по любым интересующим вопросам по теме. Приглашаются все желающие.



12 августа в 11.00 на площадке краевой клинической инфекционной больницы состоится торжественная церемония закрытия регионального этапа акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция». Всем присутствующим также будет предложено анонимное добровольное тестирование на ВИЧ-инфекцию.



- Акция проходит ежегодно с целью дать больше информации людям о проблемах ВИЧ/СПИДа и мотивировать население к прохождению тестов. Организаторы рассчитывают существенно увеличить охват населения добровольным тестированием на ВИЧ – с помощью мобильных пунктов. Автомобили следуют через всю страну, проедут 45 регионов России, 199 городов. Любой желающий может пройти бесплатное анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию и получить необходимую консультацию, - сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Забайкальского края.





