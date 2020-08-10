В регионе собираются создать новый институт
В Забайкальском крае появится институт аккредитации гидов, переводчиков и экскурсоводов. Об этом заявил зампред правительства региона Александр Бардалеев.
- Сейчас мы вплотную занялись развитием туризма, – рассказал Александр Бардалеев, – эта сфера перешла в минэкономразвития совсем недавно. Работы очень много. И планы строим самые смелые. Хотим, чтобы с гостями региона работали увлечённые люди, профессионалы своего дела. Поэтому данный институт должен находиться на нашей земле, в нашем регионе. Все нужные для создания института документы и процедуры мы должны закончить к 1 октября 2020 года.
Также пресс-служба минэкономразвития Забайкалья сообщила, что до 15 сентября 2020 года будет готова документация для создания на территории региона туристического кластера, включающего в себя медицинский и событийный туризм, этнотуризм.
В Забайкалье начнут готовить экскурсоводов, гидов и переводчиков
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