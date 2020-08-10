В Бурятии осуждённая встретилась с дочерью спустя четыре года

Встреча прошла в непринуждённой и спокойной обстановке. Мать и дочь говорили о своём, о жизни вдали друг от друга, о том, как любят друг друга и хотят быть вместе.





В Бурятии сотрудники группы социальной защиты участка колонии-поселения при исправительной колонии №1 организовали встречу осуждённой женщины с дочерью. Девочка воспитывается в Селенгинском центре социальной помощи семье и детям. Мать и дочь не виделись целых четыре года.Женщина вернулась в учреждение полная положительных эмоций и с надеждой на скорейшее освобождение. Осуждённая характеризуется положительно, работает швеёй в швейном цеху учреждения, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.Сотрудники отдела воспитательной работы с осуждёнными отмечают, что такие мероприятия необходимы для мотивации осуждённых к правопослушному поведению.