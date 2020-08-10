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В Бурятии осуждённая встретилась с дочерью спустя четыре года

В Бурятии осуждённая встретилась с дочерью спустя четыре года
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Встреча матери и дочери вышла трогательной

В Бурятии сотрудники группы социальной защиты участка колонии-поселения при исправительной колонии №1 организовали встречу осуждённой женщины с дочерью. Девочка воспитывается в Селенгинском центре социальной помощи семье и детям. Мать и дочь не виделись целых четыре года.

Встреча прошла в непринуждённой и спокойной обстановке. Мать и дочь говорили о своём, о жизни вдали друг от друга, о том, как любят друг друга и хотят быть вместе.


Женщина вернулась в учреждение полная положительных эмоций и с надеждой на скорейшее освобождение. Осуждённая характеризуется положительно, работает швеёй в швейном цеху учреждения, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

Сотрудники отдела воспитательной работы с осуждёнными отмечают, что такие мероприятия необходимы для мотивации осуждённых к правопослушному поведению.
осужденные семьи
 
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