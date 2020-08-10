В Бурятии осуждённая встретилась с дочерью спустя четыре года

Встреча матери и дочери вышла трогательной
В Бурятии сотрудники группы социальной защиты участка колонии-поселения при исправительной колонии №1 организовали встречу осуждённой женщины с дочерью. Девочка воспитывается в Селенгинском центре социальной помощи семье и детям. Мать и дочь не виделись целых четыре года.
Встреча прошла в непринуждённой и спокойной обстановке. Мать и дочь говорили о своём, о жизни вдали друг от друга, о том, как любят друг друга и хотят быть вместе.
Женщина вернулась в учреждение полная положительных эмоций и с надеждой на скорейшее освобождение. Осуждённая характеризуется положительно, работает швеёй в швейном цеху учреждения, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
Сотрудники отдела воспитательной работы с осуждёнными отмечают, что такие мероприятия необходимы для мотивации осуждённых к правопослушному поведению.
На реку Джида, где стоит понтонный мост от военных, доставили дополнительное звено. ВИДЕО
Также военные научились подавлять создаваемые помехи условного противника
Тренировочные сборы продлятся 16 дней
Колония участвует в конкурсе на лучшую скамейку
Жительница Бурятии пробежала 42 километра в Красноярске
Военнослужащие отработали манёвренную оборону
Инспекторы проверили 284 автомобиля
Стадионы обещают отремонтировать
Ранее подобных случаев не отмечалось
Медведь проверил ловушку, которую установили лесопатологи
Баярма Зодбоева вновь удивляет поразительной гибкостью
Работали восемь пунктов проведения экзаменов
Тесты делают в нескольких больницах и частной клинике
Памятник либо хотели украсть, либо решили пошутить
Видео со странным объектом сняли на севере Бурятии